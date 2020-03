Lokaal bestuur lanceert ‘Herenthout Helpt’ om met z’n allen krachten te bundelen voor alle coronahulp Jurgen Geyselings

19 maart 2020

11u58 0 Herenthout Ook in Herenthout werden de afgelopen dagen tal van initiatieven opgestart om hulpbehoevenden te helpen in tijden van het coronavirus. Om de vraag en het aanbod op elkaar af te stemmen, heeft het lokaal bestuur een platvorm gelanceerd waar alle hulpvragen worden gebundeld en waar je je als vrijwilliger kenbaar kan maken om je bijdrage te leveren.

Via medewerkers van het lokaal bestuur wordt het beschikbare hulpaanbod dan aan de juiste vraag gekoppeld. “Vrijwilligers krijgen instructies om de hulp veilig te laten verlopen”, klinkt het. “Door zich laten te registreren zijn de hulpverleners ook automatisch verzekerd”.

vraag versus aanbod

Die hulp kan van alle kanten komen. “Boodschappen doen voor een oudere buur, de hond uitlaten, naar de apotheek gaan, koken of maaltijden rond brengen, brieven schrijven, telefoneren met een oudere persoon die thuis moet blijven of in een rusthuis zit zonder bezoekers”, het is maar een greep uit het aanbod. “Mensen die zelf nood hebben aan iemand die voor hen naar de winkel op post zou gaan, een maaltijd laten bezorgen of een fijne babbel”, zijn dan weer enkele voorbeelden van vragen van mensen.

Voor mekaar zorgen, zo gaan we er geraken, #samentegencorona! Lokaal bestuur Herenthout

“De komende dagen en weken zullen we veel helpende handen nodig hebben, dus registreer je vandaag nog op het platform.” klinkt het in Herenthout. “Voor mekaar zorgen, zo gaan we er geraken, #samentegencorona!”

Via Herenthout Helpt worden alle vragen gebundeld en zie je eenvoudig hoe je kan bijdragen als vrijwilliger. Er kan discreet een vraag gesteld worden bij nood. “Dit kan natuurlijk ook telefonisch op het nummer 014 50 77 11", staat er te lezen.