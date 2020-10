Liesbeth Lambaerts (40) legt maandag tijdens gemeenteraad eed af als nieuwe algemeen directeur Jurgen Geyselings

01 oktober 2020

09u02 0 Herenthout Liesbeth Lambaerts zal tijdens de gemeenteraad op 5 oktober de eed afleggen als nieuwe algemeen directeur van Herenthout. Liesbeth is 40 jaar en woont in het stoetersdorp zelf.

Liesbeth Lambaerts begon haar carrière bij het gemeentebestuur van Laakdal als sportpromotor. Nadien maakte ze de overstap naar het gemeentebestuur van Heist-op-den-Berg, waar ze tot voor kort achtereenvolgens de functie van teamcoördinator sportdienst, afdelingshoofd cultuur en vrije tijd en beleidscoördinator dienstverlening bekleedde. Een functie als algemeen directeur bij het lokaal bestuur van Herenthout lijkt haar de logische volgende stap in haar professionele carrière.

Intensief samenwerken met Neteland

“Ik ben er van overtuigd dat je in een levendige gemeente als Herenthout nog dicht bij de medewerkers, de inhoudelijke werking, het beleid en de burgers kunt staan”, vertelt Liesbeth. “Ook de uitdagingen op vlak van intergemeentelijke samenwerkingen spreken mij enorm aan. Door intensief samen te werken met de andere gemeentebesturen van Neteland zal de bestuurskracht van Herenthout versterkt worden. Hierdoor kunnen we zowel de grensoverschrijdende als de lokale uitdagingen aangaan. Ik ben dan ook blij dat ik eindelijk aan de slag kan na mijn aanstelling in juli.”

De gemeenteraad in Herenthout is toegankelijk voor het publiek mits reservatie van je bezoek ten laatste op 4 oktober. De gemeenteraad start om 20 uur en vindt plaats in de gemeentelijke feestzaal op de Bouwelsesteenweg.