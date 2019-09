Leerlingen van ‘t Klavertje in Herenthout glijden het nieuwe schooljaar in Jurgen Geyselings

11u33 0 Herenthout De tachtig leerlingen van de lagere school en de basisschool van ‘t Klavertje in Herenthout gleden op maandagmorgen het nieuwe schooljaar tegemoet. Onder goedkeurend oog van directeur Micha Buermans werd er aan de ingang van de school vanmorgen een springkasteel in de vorm van een grote schuif-af neergepoot. De leerlingen kropen vol goede moed het springkasteel op en kregen alvast een amusante start van de eerste schooldag aangereikt door de school.

Directeur Micha Buermans stond op de eerste dag van het nieuwe schooljaar de kinderen van ‘t Klavertje in de Vonckstraat te Herenthout op te wachten op krukken. “Bij een jammerlijk voorval dit weekend plaatste ik mijn voet in een putje en zo schoot mijn enkel uit de kom”, vertelt de geblesseerde directeur. “Het was wat moeilijker om naar school te komen vanochtend, maar op een eerste schooldag dient ook een geblesseerde schooldirecteur aanwezig te zijn.”

De directeur ontvangt de leerlingen met open armen en krijgt meermaals een warme knuffel van de kinderen die vol goede moed het schooljaar inglijden bij ‘t Klavertje. Aan de ingang van de school staat vandaag op hen een springkasteel in de vorm van een grote glijbaan te wachten. “Ik ga mijn tweede jaar als directeur van deze school in”, weet Micha. “We wilden de kinderen bij aanvang van het schooljaar een niet alledaagse ontvangst geven. Het is de bedoeling dat met deze glijbaan de kinderen het nieuwe schooljaar op een leuke en amusante manier kunnen starten. Het thema van het nieuwe schooljaar op onze school is geluk, dus glijden de leerlingen hier bij ons het geluk te gemoet vandaag.” besluit Micha Buermans.