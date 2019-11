Leerlingen bij kleuter en lagere school Klim-Op maken er een leerrijke Rode Neuzenweek van

27 november 2019

11u30 0 Herenthout Bij kleuter- en lagere school Klim-Op in Herenthout staat alles in het teken van de Rode Neuzendag, meer zelfs ze maken er daar een ganse Rode Neuzenweek van. Ze leren er deze week dat Rode Neuzendag niet enkel staat voor het simpelweg kopen en dragen van een Rode Neus. Ze zetten een ganse week hun eigen troeven én die van een ander in de kijker

Van maandag tot vrijdag wil de school vooral inzetten op ‘positiviteit naar elkaar toe’. Men wil de leerlingen laten praten over problemen die er zijn en elkaar helpen. “Want het scheelt dat je deelt!”, klinkt het bij Klim-Op. “We willen maar al te graag een Rode Neuzenschool blijven, en daarmee doen we verschillende acties. We verkopen Rode Neuzen en onze klasleerkrachten zijn er om aandacht te hebben voor kinderen met probleempjes, want inderdaad, het scheelt dat je deelt!” Op woensdag was het dan voor de school hun eigen Rode Neuzendag, alle leerlingen kwamen in het rood naar school en droegen vol enthousiasme hun Rode Neus.

“We proberen deze week de kinderen duidelijk te maken waarom de Rode Neuzendag wordt georganiseerd”, klinkt het bij leerkracht Jeffrey Steurs. “Dat het niet enkel maar een neus kopen is voor het goede doel, want voor vele kinderen is enkel dat rode neuzendag. We hebben het deze week vooral over positiviteit naar elkaar toe en er voor elkaar zijn. We gaan praten met elkaar op een speelse manier. Complimenten geven, pluimen uitdelen maar ook tot rust komen met een yogamoment in te lassen in de klas. We willen tevens de talenten van de leerlingen nog eens in de verf zetten, door toonmomenten in de klas. Vandaag, woensdag, kleurt onze school volledig rood voor rode neuzendag, dus iedereen heeft vandaag iets rood aan.”

Enthousiasme

Dat ook de leerlingen enthousiast zijn laat geen twijfel mogelijk. “Eerst waren ze wel nieuwsgierig naar wat Rode Neuzendag nu net betekent”, gaat de leraar verder. “Nu zijn ze erg enthousiast om hun eigen troeven in de verf te zetten maar ook wat meer aandacht te hebben voor de troeven van anderen. Pluimen uitdelen aan elkaar staat voorop deze week!”