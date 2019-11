La Taperia van rock’-n-roll en wielerkok Peter Cambré krijgt opnieuw zijn plekje in de Bib Gourmand 2020 Jurgen Geyselings

09 november 2019

16u58 8 Herenthout Als een eenzame ster aan een donkere hemel, zo staat tapasbar La Taperia te schitteren op de Bib Gourmandkaart in de Kempen. Daar waar er vorig jaar nog vier Kempense eetgelegenheden hun vermelding kregen, schiet het Herenthoutse restaurant van chef-kok Peter Cambré (57) als enige over in de Michelin Gids Bib Gourmand 2020.

La Taperia aan de Nijlense Steenweg in Herenthout staat ook in de editie Bib Gourmand 2020 vermeld. Vorig jaar kreeg het restaurant dat de Spaanse lekkernijen naar de kempen brengt voor de eerste keer zijn plekje in de gids. “Het geeft mij en mijn ganse team een enorme boost om deze eer mee te krijgen”, vertelt chef-kok Peter Cambré. “Tuurlijk ligt na deze erkenning de lat van de klant net dat tikkeltje hoger dan voorheen, maar net dat maakt het zo speciaal. We doen hier in ons tapasrestaurant al zes jaar hetzelfde, we voorzien onze klanten van een wereldkeuken in tapas. Het menu wordt hier en daar tijdens het jaar wel eens aangepast met seizoensgebonden toetsen. Eigenlijk staan we niet zozeer stil bij het Bib Gourmand gebeuren. Wanneer ik dan effe de tijd neem om hierover na te denken, kan ik niet anders dan enorm fier te zijn dat we deze erkenning krijgen bij een echt kennerspubliek.”

In Spanje ontdekken we meermaals per jaar culinaire lekkernijen waarmee we onze menukaart aanvullen Ellen Geerts

Peter Cambré staat sinds 2013 achter het fornuis bij La Taperia, een zaak die hij samen met zijn partner Ellen Geerts, in het dagelijkse leven schooljuffrouw, uit de grond stampte. “Het voordeel van onze kaart is dat we de prijs van een menu in tapasformaat kunnen drukken”, verduidelijkt Ellen. “Op onze kaart vind je naast het Bib Gourmand menu in tapasformaat tevens een tapastafel, bestaande uit veertien verschillende tapas voor een prijs van amper vijfendertig euro per persoon, hiermee blijven we mooi onder het vooropgestelde bedrag van de Bib Gourmand limiet van negenendertig euro.” Wanneer we ons verdiepen in de menukaart van La Taperia vinden we een vijftigtal verschillende tapas terug, een enorm aanbod. “Meermaals per jaar zakken we af richting Spanje om er allerlei nieuwigheden op culinair gebied te ontdekken”, weet Ellen. “Hieruit kiezen we dan enkele zuiderse lekkernijen waarmee we onze menukaart aanvullen.”

Wereldzeeën

Chef-Kok Peter Cambré doorzwom in zijn carriere al meerdere watertjes, of beter gezegd wereldzeeën. “Als kind hielp ik mijn moeder vaak bij het klaarmaken van eten voor talloze feestjes waarvoor zij als traiteur optrad”, herrinert Peter zich. “Ik werkte vroeger bij een dakwerker, maar mijn liefde voor de keuken die verdween nooit. Zo besliste ik om op een bepaald moment een avondschool te starten tot kok. Op een gegeven moment kreeg ik de kans om via via in de entourage van Helmut Lotti te stappen en de ganse crew van eten te voorzien tijdens zijn tournee. Zo rolde ik eerder onverwacht in het kokswereldje.” Als Rock’n Roll - kok mocht Peter zijn kookkunsten verder nog tonen aan onder meer de heren van U2, Bruce Springsteen en Robbie Williams. “Een heerlijke tijd, ik tourde mee de ganse muziekwereld rond met mijn kookpotten.”

Cadel Evans

Wanneer we het dan toch over ‘touren’ hebben, kunnen we niet anders dan verder te linken via de Tour de France naar het koerswereldje. “Weer via één of ander opstapje kreeg ik de kans om bij wielerteam Lotto aan de slag te gaan. Eentje die ik dan ook met veel liefde voor de kookpot én de koers aannam. Ik mocht ene Cadel Evans zijn potje koken, wanneer die me dan belde om hem te volgen richting zijn nieuwe ploeg BMC deed ik dat met veel plezier. Dat Cadel zoveel aandacht besteedde aan zijn kok, dat had ik in de verste verte zelfs nog niet door. Na drie jaar de wereld rond te reizen als vaste kok bij wielerteam BMC besloot ik dan om het dichter bij huis te zoeken en zo bouw ik hier sinds zes jaar aan mijn huidige ’Taperia-verhaal’. Om dan twee maal achter elkaar een vermelding te krijgen in de Bib Gourmand gids, dat zet me enkel aan om verder te bouwen op de ingeslagen weg!”