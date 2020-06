Kraan valt tegen woning bij plaatsen van waterput Jef Van Nooten

27 juni 2020

Aan de Nijlensesteenweg in Herenthout is zaterdagvoormiddag een woning beschadigd geraakt. Rond 10 uur viel er een kraan tegen de woning. Het incident gebeurde tijdens het plaatsen van en waterput. De woning raakte beschadigd, maar er was geen instortingsgevaar. De bewoners kunnen in hun huis blijven wonen.