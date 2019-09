Kortparkeren bij Huis van het Kind in Kloosterstraat om verkeersdrukte in te dijken Jurgen Geyselings

03 september 2019

10u00 0 Herenthout De start van het nieuwe schooljaar en de recente opening van Huis van het Kind brengen extra verkeersdrukte met zich mee in de Herenthoutse Kloosterstraat. Om deze verkeersdrukte in te dijken, heeft het gemeentebestuur besloten om de parkeerruimte voor Huis van het Kind om te vormen tot een zone van kortparkeren op de drukke tijdstippen. Parkeerders dienen dan hun parkeerschijf te leggen en mogen hun wagen slechts vijftien minuten laten staan in deze zone.

De aanwezigheid van school De Luchtballon in de vlakbijgelegen Zusterstraat en Schoetersstraat zorgt samen met de opening van Huis van het Kind voor meer verkeersdrukte dan ooit tevoren in de Kloosterstraat. Het Herenthoutse gemeentebestuur nam ondertussen maatregelen om dit drukke verkeer een halt toe te roepen. De parkeerruimte voor Huis van het Kind werd omgevormd tot een zone voor kortparkeren op weekdagen tussen 6u30 en 8u30 en tussen 15u30 en 18u30. Gedurende deze periode moeten chauffeurs die hun wagen hier parkeren een parkeerschijf leggen en de auto mag niet langer dan vijftien minuten blijven staan. Het gemeentebestuur wacht het advies van de mobiliteitsraad af om eventueel over te gaan tot een verdere actie en het eerste gedeelte van de Kloosterstraat in te richten als fietsstraat.

Bij Huis van het Kind denkt men mee na en onderneemt men ondertussen ook acties om de Kloosterstraat verkeersluw te maken. De ouders van kinderen die afgezet worden bij Huis van het Kind krijgen een autospiegelhanger mee, waamee ze aangeven kort te parkeren tijdens het brengen of halen van hun kinderen. Per dag dat ouders hun kind te voet of met de fiets afzetten, krijgen ze een stempel op een stempelkaart. Twintig verzamelde stempels betekent voor hen een extra joker, waarmee ze een vastgelegde opvangplaats gratis kunnen annuleren. In het najaar worden er fietsrekken achter de poort van Huis van het Kind geplaatst, zodat kinderen hun fietsen de ganse dag op een veilige plek kunnen achterlaten.