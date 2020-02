Koppel uit Herenthout dobbert al een week rond in Azië op ‘coronacruiseschip’: “Dit weekend kunnen we eindelijk naar huis” Toon Verheijen

14 februari 2020

17u02 0 Herenthout Het Nederlandse cruiseschip De Westerdam is aangemeerd in de haven van Sihanoukville in Cambodja. Dat lijkt goed nieuws voor het Herenthoutse koppel, Francis en Jacqueline, nadat ze een week lang ronddobberden in Azië. Ze hopen dit weekend terug aan te komen in eigen land. “We wachten op een repatriëring, maar de sfeer is nog steeds goed. Met veel lekker eten en drinken”, lacht het koppel. Dit weekend moeten ze normaal weer landen op Zaventem.

Het Nederlandse cruiseschip De Westerdam dobberde al een tijdje doelloos voor de kust van Taiwan, omdat het niet mag aanmeren in Japan vanwege het coronavirus. Aan boord van het schip bevinden zich Francis Schellekens en zijn vrouw Jacqueline uit Herenthout. Het koppel was klaar om een onvergetelijke reis aan te vatten met tal van topbestemmingen.

Dat de reis onvergetelijk wordt, staat als een paal boven water. Jammer genoeg niet door de verhoopte bezienswaardigheden. Wel vanwege het feit dat het schip nergens mocht aanmeren uit angst dat enkele passagiers besmet zijn met het virus. “Maar ondertussen zijn we aangemeerd in Sihanoukville in Cambodja”, vertellen de twee. “We wachten hier nu op de ontscheping en dan een repatriëring. Maar de sfeer aan boord is nog steeds heel goed, hoor. We hebben lekker eten en drinken, én met een mooi uitzicht. We hopen dit weekend wel thuis te geraken. Eerst naar Vietnam, en dan hopelijk met een vlucht naar Brussel.”

Futuristisch

Het koppel zal de reis niet snel vergeten. “Toen we de territoriale wateren binnenvoeren, kregen we bezoek van een grijze boot van de kustwacht, met zelfs kanonnen op. Ons schip moest stoppen. Plots riepen ze om dat we niet naar Thailand mochten. Na nog eens twee uur wachten meldde onze kapitein dat alles was afgesprongen en we naar Cambodja moesten, waar we uiteindelijk wel zijn aangemeerd. Daar moesten we gecontroleerd worden. Het leek net Star Trek: mannen met ruimtepakken die ons onderzochten. Ik moest stof uit mijn neus en mijn keel laten controleren. Het was heel futuristisch. En ik was blijkbaar een risicopatiënt, omdat ik op de ziekenboeg had gelegen met een longontsteking.”

Internet

Francis en Jacqueline kijken uit naar het weekend, maar eigenlijk hebben ze zich niet verveeld. Al was communiceren met de buitenwereld niet altijd gemakkelijk. “Pas toen we te horen kregen dat de cruise volledig geannuleerd was, kregen we gratis internet”, vertelt het koppel. “Ondertussen hebben we ook bericht gekregen dat we onze cruise terugbetaald krijgen. Eerst was dat niet het geval. Ze zouden ook alle extra kosten van hotels en dergelijke terugbetalen.”

Ondanks de communicatieproblemen, is het koppel vooral blij dat het er bijna op zit. “We zijn blij dat we zondagmorgen naar Hong Kong kunnen en dan ’s avonds naar Brussel kunnen vertrekken. Dat is uiteindelijk dezelfde vlucht die we oorspronkelijk genomen zouden hebben. We hebben minder gezien, maar uiteindelijk toch nog een mooie Valentijnsshow gehad.”