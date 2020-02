Koppel uit de Kempen is thuis na reis met ‘coronacruiseschip’: “Kwamen met de trein naar huis, maar moeten nu twee weken binnen blijven.” JGH WDH en LVB

19 februari 2020

21u38 2 Herenthout Francis Schellekens en zijn vrouw Jacqueline Bervoets, het koppel uit Herenthout dat Francis Schellekens en zijn vrouw Jacqueline Bervoets, het koppel uit Herenthout dat een tijdlang vastzat op een cruiseschip in Azië wegens het coronavirus , zijn sinds woensdag weer thuis. Ze moeten nu twee weken lang in quarantaine in hun eigen huis blijven, hoewel ze eerst vanop Zaventem nog de trein naar huis hebben genomen. Volgens viroloog Marc Van Ranst is dat geen onlogische maatregel. “Zo maak je van een heel klein risico een nóg kleiner risico.”

Francis en Jacqueline stapten op 1 februari in Hong Kong aan boord van het Nederlandse cruiseschip de Westerdam en zouden via de Filipijnen, Taiwan en Zuid-Korea naar Japan varen. Dat draaide wegens het coronavirus anders uit. Uit angst dat enkele passagiers besmet zouden zijn met het virus, mocht het schip niet in Japan aanmeren. Daardoor dobberde het schip een een tijdje voor de kust van Taiwan.

Twee weken in quarantaine

Uiteindelijk konden ze wel in Cambodja aanmeren en zijn ze via Tokio naar Zaventem gevlogen. Sinds woensdag zijn ze weer in het Kempische Herenthout, maar ze mogen nu twee weken lang hun huis niet uit. Opvallend genoeg zijn ze wel gewoon met de trein van Zaventem naar huis gekomen.

“We mogen met niemand contact hebben - meer weten we ook niet. We zijn daar meer onderzocht dan ooit tevoren en nu zouden we twee weken nergens naartoe mogen. Ik, Jacqueline en alle mensen van het hotel - in totaal 465 mensen - zijn vorige zaterdag onderzocht en niemand was besmet”, getuigt Francis Schellekens.

Nog kleiner risico

Het lijkt op het eerste gezicht vreemd, maar volgens viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) heeft het wel degelijk zin om hen na hun treinreis alsnog in quarantaine te plaatsen. “Zo maak je van een heel klein risico een nóg kleiner risico. De kans dat dit koppel besmet is met het coronavirus is trouwens bijzonder klein. Ze vertonen geen symptomen én - behalve de Amerikaanse vrouw - niemand van de opvarenden van de Westerdam bleek besmet te zijn.”