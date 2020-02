Koppel nog tien dagen in quarantaine na ‘coronacruise’: “Pas toen we al op de trein zaten, kregen we te horen dat we ons niet tussen de bevolking mochten mengen” Wouter Demuynck

20 februari 2020

21u28 1 Herenthout Nog tien dagen moeten Francis Schellekens en zijn vrouw Jacqueline Bervoets van het ministerie van Volksgezondheid in quarantaine in hun eigen huis blijven, hoewel documenten aantonen dat ze niet besmet zijn met het coronavirus. Het koppel uit Herenthout Nog tien dagen moeten Francis Schellekens en zijn vrouw Jacqueline Bervoets van het ministerie van Volksgezondheid in quarantaine in hun eigen huis blijven, hoewel documenten aantonen dat ze niet besmet zijn met het coronavirus. Het koppel uit Herenthout is sinds woensdag weer thuis nadat ze in Azië een tijdje vastzaten op een cruiseschip wegens het coronavirus.

Wat voor Francis en Jacqueline een droomreis moest worden, is vooral uitgedraaid op heel wat ellende. Op 1 februari ging het koppel in Hong Kong aan boord van het Nederlands cruiseschip Westerdam. Ze zouden via de Filipijnen, Taiwan en Zuid-Korea naar Japan varen, maar het schip mocht niet in Japan aanmeren uit angst dat enkele passagiers besmet zouden zijn met het coronavirus. Het schip kon uiteindelijk wel in Cambodja aanmeren. Nadien bleek één Amerikaanse vrouw besmet te zijn.

Met de trein naar huis

Via Tokio vlogen Francis en Jacqueline, die uitvoerig getest waren en niet besmet bleken te zijn, weer naar België. Eenmaal in Zaventem namen ze woensdag simpelweg de trein naar huis. “We hadden op voorhand het bericht in de pers gelezen dat de passagiers van dat schip in quarantaine geplaatst moesten worden. Toen we in België aankwamen, verwachtten we ons dus aan een controle. Er was echter helemaal niks te zien”, vertelt Francis Schellekens, die fysiek momenteel enkel met de buitenwereld kan communiceren door een raampje van zijn voordeur te openen.

“Onze valiezen waren er snel, dus op een halfuurtje zaten we al op de trein naar Herentals. We zaten al in Mechelen toen onze dochter in paniek belde dat we ons helemaal niet tussen de bevolking mochten mengen. Zij had blijkbaar telefoon gehad van het ministerie van Volksgezondheid, maar wij wisten van niets.”

Quarantaine

Nu moeten Francis en Jacqueline nog tien dagen binnen blijven, hoewel ze kunnen aantonen dat ze niet besmet zijn. “Woensdagavond belde een dokter van de dienst Volksgezondheid dat we 14 dagen na onze ontscheping in quarantaine moesten blijven. We zijn nochtans drie keer getest: twee keer op de boot en één keer op ons hotel in Cambodja. De resultaten waren telkens negatief. Ik heb die man nog proberen om te praten, want ik heb documenten bij die aantonen dat ik coronavrij ben. Dat nieuws zorgde woensdag wel voor wat desillusie. ‘We hebben toch niets verkeerd gedaan’, vroegen we ons af. Na die miserie op het cruiseschip moeten we hier ook nog eens tien dagen binnen zitten”, vervolgt Francis.

“Pas vandaag (donderdag, red.) kreeg ik de informatie over die quarantaine officieel overhandigd door een brief die de wijkagent mij bezorgde. We mogen de woning niet verlaten en geen bezoekers toelaten. We moeten twee keer per dag onze temperatuur meten. Als we ons niet goed voelen, kunnen we een nummer bellen. Van de gemeente zat er een begeleidende brief bij. Als wij iets nodig hebben, kunnen wij op hen beroep doen - bijvoorbeeld voor het bezorgen van eten. Mijn vrouw heeft gelukkig nog wel wat eten in de diepvries.”

Francis en Jacqueline moeten nu dus nog een tijdje binnenshuis hun dagen proberen te vullen. “Ik ga alvast vragen dat ze mij de krant elke dag bezorgen, zodat ik toch niet helemaal van de wereld ben afgesloten. We zullen onze plan moeten trekken. We hebben nog enkele opgenomen programma’s op tv en ik heb nog wat cowboyfilms liggen die ik eens zou moeten zien (lacht). Als we weer buiten mogen, denk ik dat we eerst eens een fietstochtje gaan maken.”

Hulp van gemeente

Ook het gemeentebestuur van Herenthout was op voorhand niet verwittigd over de quarantainemaatregel waaraan Francis en Jacqueline onderworpen worden. “Dat vonden we niet de juiste manier van werken, want als gemeente wisten we ook niet hoe dat wordt aangepakt", zegt burgemeester Stijn Raeymaekers (Eenheid).

“Daarom hebben we zelf contact opgenomen met het agentschap Zorg en Gezondheid en hebben we zo informatie gekregen. Aangezien er tussen het agentschap en de reizigers qua communicatie blijkbaar toch wat problemen waren, hebben we als gemeente het initiatief genomen om een kopie met instructies van het agentschap aan de reizigers te laten bezorgen. Daarnaast kregen ze ook van ons een brief. Als ze geconfronteerd worden met praktische problemen, zijn wij steeds bereid om hen mee te ondersteunen.”