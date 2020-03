Koninklijke Fanfare Sint-Pieter knutselt leuk muzikaal filmpje in elkaar om hun ‘helden’ een hart onder de riem te steken Jurgen Geyselings

27 maart 2020

09u40 0 Herenthout De leden van Koninklijke Fanfare Sint-Pieter uit Herenthout knutselden in deze corona-tijden een leuk muzikaal filmpje in elkaar, ieder vanuit zijn eigen kot welteverstaan. Met hun unieke versie van ‘Ik hou van U’, een nummer bekend van Noordkaap, willen ze iedereen die het verdient een hart onder de riem steken.

Koninklijke Fanfare Sint-Pieter uit Herenthout stak een leuk, ludiek filmpje in elkaar waarbij de leden, ieder op zijn instrument en in zijn eigen living, keuken of elders in zijn eigen kot het beste van zichzelf gaf. “We willen iedereen die werkzaam is in de zorgsector, de voedingssector, de distributie, mensen die zorgen voor de veiligheid en niet in het minst alle vrijwilligers in deze tijden een hart onder de riem steken en bedanken”, staat er te lezen bij aanvang van het filmpje.

Eigen kot!

Het filmpje werd door iedereen die erin te zien is apart opgenomen in hun quarantaine thuishaven. “Enkele muzikanten van onze fanfare sloegen de handen in elkaar”, weet Matthias Fransen, zelf lid van de fanfare. “Uiteraard werden de handen in deze tijden niet letterlijk in elkaar geslagen! Ieder deed thuis in zijn eigen ‘kot’ zijn eigen ding en het werd achteraf netjes in elkaar gemonteerd.”

Palmenconcert

De Palmenconcerten die gepland stonden op 4 en 5 april werden ondertussen uitgesteld. Het bestuur besliste de concerten te verplaatsen naar zaterdag 31 oktober en zondag 1 november 2020. Reeds gekochte tickets blijven geldig.