Kok Jan Van Rompaey opent samen met partner huiskamerrestaurant in Herenthout

17 augustus 2019

21u53 0 Herenthout Aan de Astridlaan in Herenthout opende dit weekend huiskamerrestaurant ‘Van Rompaey Home Cooking’. Kok Jan Van Rompaey (38) en zijn partner Anke Luyten (30) toverden hun voormalige living om tot een echt restaurant. De zetel en tv-kast moesten plaatsmaken voor tafels en stoelen waaraan fijnproevers vanaf heden een plaatsje kunnen reserveren om te komen genieten van de kookkunsten van Jan. Klanten konden in het verleden terecht op zaterdagavond om samen met vrienden of andere bezoekers samen aan één lange tafel te eten. Vanaf nu is het huiskamerrestaurant vijf van de zeven dagen geopend.

Sedert een tweetal jaar kon men bij Van Rompaey Home Cooking in Herenthout reeds terecht op zaterdagavond om te komen smullen van de lekkernijen die Kok Jan Van Rompaey op het bord toverde. “Tot vorig weekend ontvingen we onze klanten aan één grote tafel die in onze leefruimte stond”, weet zijn partner Anke. “Vanaf vandaag zetten we als koppel alles op ons huiskamerrestaurant en maakte alles in onze living plaats voor tafels en stoelen om meerdere gasten aan verschillende tafels te kunnen ontvangen. Ook kleinere groepjes, tot zelfs een tafeltje van twee personen kan vanaf nu bij ons.”

Kok Jan leerde het vak op school en deed ondertussen reeds achttien jaar ervaring op als kok in verschillende restaurants en cateringbedrijven. “Ik sta erop om de klanten te verwennen met mijn kookkunsten. We werken met een vast menu voor onze gasten. Naargelang de seizoenen vorderen op het jaar verandert het menu mee. We proberen om ongeveer iedere maand wel een aanpassing te doen aan onze kaart. Uiteraard werken we ook met tal van aangepaste wijnen bij onze gerechten”, vertelt hij. “Het was een stille droom van mij om zelf een restaurant te kunnen uitbaten. Doen wat je graag doet en daarmee de mensen plezieren, daar draait het bij mij om. We hechten enorm veel belang aan onze producten die we aanbieden. De kwaliteit van het product komt op de eerste plaats!”

Samen met zijn partner Anke is Jan volledig klaar om de gasten vol goede moed te ontvangen. “Ik ben stilletjesaan door Jan in deze stiel terechtgekomen. Het bevalt me enorm om met de klanten om te gaan”, weet Anke. “Mocht het niet zo zijn, dan zou ik zeker niet mijn ganse living omtoveren tot een huiskamerrestaurant om dan tv te kunnen kijken op een vrije dag in de voormalige logeerkamer.”

Huiskamerrestaurant Van Rompaey Home Cooking bevindt zich aan Astridlaan 2 in Herenthout en is geopend van donderdag tot en met maandag. Voor informatie betreffende het menu, reserveringen en meer kan men terecht op https://www.vanrompaeyhomecooking.be.