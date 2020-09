Kok Jan Tobben (Jardin d’Amis) ruilt zomerse tent in voor gerenoveerde schuur Jurgen Geyselings

12 september 2020

21u32 10 Herenthout Kok Jan Tobben van Just Cooking slaat de komende weken zijn tenten op in een gerestaureerde schuur vlakbij het centrum van Herenthout. “We laten onze gasten met hun voetjes onder tafel genieten van lekkere gerechten op een atypische locatie”, klinkt het.

Na het succesvolle concept aan de Ark Van Noë in Lichtaart, dat door de strengere Antwerpse corona-maatregelen ophield te bestaan, zet kok Jan Tobben zijn feelgood-belevingsrestaurant Jardin d’Amis verder in een verdoken pareltje in Herenthout. Langs de Nijlensesteenweg in Herenthout bevindt zich aan het einde van een kasseiweggetje tussen de bomen een authentieke gerestaureerde schuur waarin de kok zijn klanten dit weekend voor het eerst heeft ontvangen.

Knalrood

“Door de strengere coronaregels die plots afgekondigd werden voor onze provincie waren we met ons concept in Lichtaart uitgezongen. De ene na de andere annulatie kwam binnen en zo stopte ons zomerse Jardin d’Amis-verhaal jammer genoeg vroeger dan gehoopt”, vertelt Jan Tobben. ‘Maar niet getreurd, Jardin d’Amis krijgt een tweede leven in Herenthout. Met de winter voor de deur botsten we op deze gerenoveerde schuur waar we vol goede moed weer van start gaan.” In de gezellige, coronaproof, aangeklede schuur met houten tafels, kaarsjes, sfeerverlichting en een grote kristallen luchter staat in de hoek een opvallend juweeltje. Een knalrode oldtimer-tractor van de eigenaar van de gerenoveerde schuur maakt het ganse plaatje volledig af.

(Lees verder onder de foto)

Bubbelen in hogere culinaire sfeer

Klanten kunnen van donderdag tot en met zondagmiddag komen genieten van wereldse, maar toch herkenbare smaken bij kok Jan Tobben in Herenthout. “Ga samen met je bubbel van maximum 10 personen op vakantie in de Kempense natuur, schuif je voetjes onder tafel en laat je door onze chef-koks wegvoeren naar hogere culinaire sferen op een atypische locatie”, klinkt het bij Jardin d’Amis. “We werken voornamelijk met een sharing-concept met verrassende toetsen die we aanbrengen bij de gerechten. Op regelmatige basis worden de gerechten op de kaart gewijzigd, misschien wel dagelijks.” De start van de vernieuwde versie van Jardin d’Amis in Herenthout verliep alvast succesvol met een volledig uitverkochte schuur tijdens het openingsweekend. Reserveren voor een avondje culinair, kempens genot kan via www.justcooking.be.