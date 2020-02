Kloosterstraat is derde fietsstraat aan Herenthoutse school Jurgen Geyselings

17 februari 2020

13u51 0 Herenthout Sinds is de gemeente Herenthout weer een fietsstraat rijker. Het gedeelte van de Kloosterstraat dat zich bevindt tussen Jodenstraat en Zusterstraat werd omgedoopt tot fietsstraat. Het is al de derde fietsstraat in de gemeente.

De nieuwste Herenthoutse fietsstraat loopt vanaf de Kloosterstraat in het centrum van Herenthout en loopt tot aan de Zusterstraat waar kleuterschool De Luchtballon gelegen is. Dit deel van de Kloosterstraat is in navolging van de Maasweg en de Zwanenberg al de derde fietsstraat die Herenthout rijk is. Alle fietsstraten bevinden zich in de buurt van scholen.