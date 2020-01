Kinderkarnaval keert na tien jaar terug naar Zaal Lux: “Hopelijk voor vele komende jaren” Jurgen Geyselings

25 januari 2020

13u48 74 Herenthout Het Herenthoutse Kinderkarnaval komt weer thuis in Zaal Lux. Tien jaar geleden moest het evenement er weg omdat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Dit jaar zijn de nooduitgangen aangepast, dus de kinderen kunnen op dinsdag 25 februari weer feesten als vanouds.

De Herenthoutse carnavalsvereniging Peer Stoet kreeg dit jaar het mooiste nieuwjaarscadeau. Na enkele omzwervingen langs tenten en scholen is het in 2020 terug weer feest voor de allerkleinsten in Zaal Lux op de Markt.

Het kinderkarnaval op dinsdag is het mooiste van het hele carnavalsfeest. Zelfs op één been zou ik ernaartoe gaan Leon Witvrouwen, Prins Carnaval in 1975

Het verkleedfeest voor de kinderen vond voor de allereerste keer plaats in 1975 onder het goedkeurende oog van Prins Leon I, die destijds heerste over het stoetersdorp. “Het Kinderkarnaval? Da’s het mooiste aan het hele carnavalgebeuren”, weet Leon Witvrouwen. “Zelfs op één been zou ik er nog jaarlijks naartoe trekken met de ex-prinsen. De lach van al die kleintjes, daar kan niks tegenop!”

Ter Voncke te klein

Na enkele jaren was Zaal Lux zelfs te klein geworden, zodat GOC Ter Voncke ook meedeed aan het Kinderkarnaval. “Een tiental jaar geleden werd ons verteld dat de organisatie van het Kinderkarnaval in de Lux vanwege veiligheidsredenen niet meer kon doorgaan”, zegt organisator van het eerste uur Davy Snijers. “We hadden nog wel GOC Ter Voncke maar die was te klein voor alle kinderen.”

Peer Stoet besliste al snel om naast GOC Ter Voncke een feesttent te plaatsen, waar op maandagavond de volwassenen en op dinsdagnamiddag de kinderen konden feesten. “De eerste twee jaar hadden we een typische fuiftent, met alle ongemakken vandien”, aldus Davy verder.

“Na het grote feest van maandagnacht was het eigenlijk onbegonnen werk om de vloer, typisch oude planché, proper te krijgen voor het ontvangen van een duizendtal kinderen. Het jaar daarop was het nog erger, want de vloer was drijfnat en de tent lekte langs alle kanten. De ochtend van het Kinderkarnaval zelf nog werd er besloten om de feesttent niet te openen voor het Kinderkarnaval, met een ongeziene overrompeling aan mensen in de zaal van Ter Voncke ernaast tot gevolg. De twee jaar daarna zakten we af richting de eetzaal van school ‘t Klavertje om dan de laatste jaren een mooie, dure tent te plaatsen. Met een flinke hap uit het budget van Peer Stoet vzw tot gevolg.”

Eindelijk!

Dit jaar is het Kinderkarnaval eindelijk weer geland in Zaal Lux. “Hopelijk voor vele komende jaren zal het kinderkarnavalbal dus plaatsinden in zowel GOC Ter Voncke als Zaal Lux”, vertelt een tevreden Davy Snijers. Het kinderfeest vindt plaats op dinsdag 25 februari, tussen de twee carnavalsstoeten die op zondag uitgaan.