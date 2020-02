Kindercarnavalstoet trekt knotsgekke carnavalsweek op gang in het Stoetersdorp Jurgen Geyselings

21 februari 2020

17u34 0 Herenthout In Herenthout is op vrijdag de knotsgekke carnavalsweek op gang getrapt met het traditionele carnavalsfeest op de verschillende scholen. Prins Wim trok een ganse dag samen met zijn gevolg van de ene naar de andere school. De kinderen van Klim-Op trekken al een aantal jaren in stoet door het centrum van Herenthout in het gezelschap van de prinsen.

Op vrijdagnamiddag rond half twee trok de kindercarnavalstoet zich vanop de speelplaats van de school Klim-Op in Herenthout op gang om zo via een flinke lus door het dorpscentrum terug bij de school te arriveren. Langsheen het parcours stonden honderden mama’s, papa’s en kijklustigen te genieten van de optocht.

Vanaf vandaag staat in Herenthout alles in het teken van carnaval. De komende twee zondagen is het ganse centrum afgesloten voor de grootse en tevens de oudste carnavalstoet van het land, vijftig groepen zullen deelnemen aan het gebeuren. Op maandagavond staat de Nacht van Herenthout op het programma en op dinsdagnamiddag kunnen de kinderen zich alweer uitleven op het Kindercarnavalbal in zowel Ter Voncke als Zaal Lux.