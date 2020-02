Kempisch koppel dan toch nog tot vrijdagochtend in quarantaine Wouter Demuynck

24 februari 2020

19u48 1 Herenthout Francis Schellekens en Jacqueline Bervoets, het koppel uit Herenthout Francis Schellekens en Jacqueline Bervoets, het koppel uit Herenthout dat al enkele dagen thuis in quarantaine zit wegens het coronavirus , moeten dan toch nog tot vrijdagochtend in hun huis blijven. Even leek het erop dat ze vroeger uit quarantaine konden, maar hun hoop werd maandag al snel weer de kop ingedrukt.

Francis en Jacqueline zijn sinds woensdag weer thuis in Herenthout, na hun avontuur op het cruiseschip Westerdam in Zuid-Azië. De cruise werd vroegtijdig afgebroken omdat een Amerikaanse vrouw op het schip positief had getest op het coronavirus.

Incubatietijd

Via een brief van cruisemaatschappij Holland America Line kreeg het koppel te horen dat de Amerikaanse vrouw eigenlijk virusvrij is. “Maar blijkbaar klopt dat bericht niet”, vertelt Francis Schellekens. “Van het Agentschap Zorg en Gezondheid kreeg ik de bevestiging dat die vrouw wel degelijk positief had getest. Daarom moeten we tot vrijdagochtend in quarantaine blijven, dan is de incubatietijd voorbij.”