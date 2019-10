Kempense band Stone Piler zaterdag samen met The Godfathers op het legendarische podium van Zaal Lux

Jurgen Geyselings

28 oktober 2019

08u10 2 Herenthout Na het succesvolle eerste concert in jaren in de Herenthoutse Zaal Lux, gebracht door Red Zebra is het komende zaterdag de hoogste tijd voor een vervolg. De concertorganisatoren van MinC brengen met hoofdact The Godfathers en voorprogramma Stone Piler een mix van oude, rondreizende legendes en plaatselijke, talentvolle muzikanten.

Nadat de Herenthoutse Zaal Lux in maart van dit jaar een tweede leven kreeg als concertzaal met het zo goed als uitverkochte optreden van Red Zebra, staat nu zaterdag het eerste van twee concerten in november op het programma. The Godfathers zijn de hoofdact van de avond, dertig jaar na hun vorige optreden in de Herenthoutse muziektempel zakken de Britse rockers opnieuw af richting Zaal Lux met hun ‘This is War tour 2019'.

Ik tuimelde enkele maanden geleden van het dak en zo hing, net als het aankomende concert, ook mijn leven aan een zijden draadje Charlie Cuyvers

Gedurende het voorprogramma zullen de kleppers van Stone Piler een vol uur knallen op het legendarische Herenthoutse podium. De veelbelovende band met zijn eigen sound bestaat uit drie rasechte kempenaars en kwam na vele omzwervingen bij andere lokale groepjes samen in 2012. Op de repetitiezolder in Olen geven de drie heren het beste van zichzelf in aanloop naar hun debuut in de Herenthoutse zaal. Het is op die zolder dat we kennis maken met Stone Piler en zijn bandleden. Zanger en gitarist van Stone Piler is de Olense Charlie Cuyvers (30), zoon van ex-drummer bij Soulsiter Jan Cuyvers. “Het optreden van komende zaterdag hing toch eventjes aan een zijden draadje, net als mijn bestaan”, weet Charlie. “Ik tuimelde tijdens het werk enkele maanden geleden van het dak, liep tal van breuken op en onderging een operatie. Ondertussen loop ik al een viertal weken rond zonder krukken en ben ik stilaan terug de oude.” Drummer van Stone Piler is Toon De Swert (30) uit Vorselaar. “We steken veel werk in onze band en hebben ondertussen ook onze eigen plaat uitgebracht”, vertelt hij. “Dankzij opnamestudio The Dungeon in Lier hebben we dit tot een goed einde kunnen brengen en zijn we best fier op ons album ‘Heart in the sea’. De studio werkte in het verleden ook al samen met grotere namen in de muziekwereld, zoals The Wolf Banes en het project Lowrider van Lange Polle van Triggerfinger.”

Voor mij is Zaal Lux een klein beetje mijn vroegere speelplaats, het geeft me een extra stimulans naar het optreden van zaterdag Yannik Cambré

Voor de bassist van de bende, Yannik Cambré (31), brengt het komende optreden net dat tikkeltje extra spanning met zich mee. Yannik is een geboren Herenthoutenaar en bracht in zijn jeugdjaren veel tijd door in Zaal Lux op de Markt. “Het is niet dat ik superzenuwachtig ben voor een optreden, maar in de Lux spelen geeft toch wel een extra stimulans voor mij”, weet Yannik. “Als kind bracht ik veel tijd door in de zaal, familie van mij had het café vooraan de zaal open en zo kwam ik op geregelde tijdstippen wel binnen in de zaal. Zaal Lux is een klein beetje mijn vroegere speelplaats. Met onze band, Stone Piler, proberen we toch wel wekelijks samen te komen om te repeteren en nieuwe dingen uit te proberen. Wanneer er een concert aankomt wordt dat wekelijkse repeteren vanzelfsprekend opgetrokken naar meerdere keren per week.” Die concerten zijn vaak in lokale, leuke café’s maar ook op het podium van Clamotte Rock waren de heren al te bewonderen net als in het ‘in’t stad wereldberoemde’ Kid’s rhythm ‘n’ blues kaffee. Stone Piler wandelt zijn eigen weg in het muziekwereldje. “We houden er aan vast om onze eigen nummers te spelen tijdens de concerten”, weet zanger Charlie. “Dat is niet altijd de makkelijke en populaire weg, maar door ons eigen ding te doen behouden we onze eigenheid. Hier en daar, tijdens een langer optreden durven we er al eens een cover tussen te gooien, naar onze eigen hand gezet dan. Het is net die eigenheid die we zo belangrijk vinden.”

Tickets

“De ticketverkoop voor de optredens van The Godfathers en Stone Piler lopen zoals verwacht” volgens de organisatoren van MinC. “Net zoals bij ons vorige concert zal de zaal lekker vol zitten met ongeveer vierhonderd muziekliefhebbers, of misschien net ietsje meer.” Tickets en info over de concerten in Zaal Lux vind je op http://luxherenthout.be