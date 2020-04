Kapster Jessy en schoonvader Jef Mariën, eigenaar van firma AT-Com, slaan handen in elkaar voor webshop Jurgen Geyselings

23 april 2020

22u01 10 Herenthout Om haar klanten nog beter van dienst te zijn heeft Jessy Geyselings (35) van Kapsalon La Coupe in Herenthout sinds kort samen met haar schoonvader Jef Mariën (61) een professionele webshop uit de grond gestampt. Jef is eigenaar van AT-Com, een bedrijf gespecialiseerd in innovatieve bedrijfscommunicatie.

Kapster Jessy Geyselings van Kapsalon La Coupe houdt net zoals al haar collega’s de deuren gesloten tot het coronagevaar geweken is. De kapster biedt verschillende producten uit haar gamma aan via sociale media. Net zoals vele zelfstandigen doet ze dit op eigen houtje en via Facebook en Instagram, maar ze ondervindt daar toch heel wat beperkingen. Ze ging op zoek naar een handiger medium en vond dit uiteindelijk in haar familiekring.

Pasklare oplossing

Schoonvader Jef Mariën, eigenaar van AT-Com uit Herenthout, kwam voor haar met een pasklare oplossing op de proppen. “Bij AT-Com zijn we gespecialiseerd in innovatieve bedrijfscommunicatie”, weet Jef Mariën. “We ontwikkelen sinds kort ook online winkels voor de zakelijke wereld, net wat Jessy zocht. Om haar te ondersteunen ten tijde van corona ontwikkelden we voor haar een professionele onlineshop www.la-coupe.be.”

De bevolking erkent meer en meer de wereld van het online shoppen. Vanuit je luie zetel je bestelling plaatsen via de smartphone en enkele dagen later wordt de bestelling aan de deur geleverd. Een vorm van winkelen die in deze coronatijden enkel nog populairder werd. “We zijn op de kar van het online shoppen gesprongen met AT-Com”, zegt Mariën. “Meer dan waarschijnlijk zal het online winkelen ook na de coronacrisis zeer belangrijk blijven voor de mensen. We hopen om in de toekomst nog vele oplossingen te kunnen bieden voor zelfstandigen in verschillende sectoren. Ik denk hierbij aan horeca, fietsenhandelaars, kappers en nog zoveel meer. De markt van het online shoppen is als het ware enorm breed en onuitputtelijk!”