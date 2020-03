Kapster Jessy bergt de schaar even op

Jurgen Geyselings

16 maart 2020

15u33 2 Herenthout Meer en meer kapperszaken sluiten uit angst voor het coronavirus voor onbepaalde tijd de deuren. Ook Jessy Geyselings van Kapsalon La Coupe bergt haar schaar minimaal drie weken op.

Net als verschillende collega-kapsters in de regio besloot ook Jessy Geyselings van Kapsalon La Coupe in Herenthout de deur van haar zaak voor minstens drie weken te sluiten. “Het is onmogelijk om zelf niet in contact te komen met de mensen waarbij ik hun kapsels verzorg”, zegt ze. “We moeten samen het risico op besmetting kleiner maken.”

Op haar Facebookpagina kondigt ze dan ook aan: “Met de huidige coronacrisis heb ik na lang nadenken besloten om vanaf vandaag tot minstens 3 april de deuren van het kapsalon dicht te houden. Hoe jammer ik het ook vind, ik ben er zeker van dat dit de enige oplossing is om alles terug onder controle te krijgen in ons land en de rest van de wereld.”

Besluiten doet ze met de woorden: “Een virusvrije wereld, dat is toch wat iedereen wil? En die begint bij onszelf!”

Er zullen heel wat grijze madammen rondlopen, maar dat hebben we er voor over in tijden van corona! Klant van La Coupe

De beslissing kon op enorm veel respect rekenen vanuit het cliënteel. “Er zullen wat grijze madammen rondlopen, maar dat hebben we er voor over”, zijn maar enkele van de vele positieve reacties die Jessy mocht ontvangen van haar klanten.

Naast kapsalon La Coupe sluiten ook Haarstudio Sandy en Studio Wave de deuren vanwege corona, net als schoonheidsspecialistes Sois Belle en Moments Beautysalon.