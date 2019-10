Kameraden van Waak-Hakant steunen Levensloop met een uitverkochte gelegenheidskwis

“We hopen de winst zo groot mogelijk te maken door met zijn allen ons beste beentje voor te zetten” Jurgen Geyselings

03 oktober 2019

11u03 0 Herenthout In Herenthout wordt vrijdagavond in GOC Ter Voncke voor het goede doel gekwist. Het zijn de kameraden van ‘Waak-Hakant’ die de organisatie op zich nemen. Reeds een tweetal maanden voor de kwis konden de kwismasters het bordje ‘uitverkocht’ op hun affiche plakken. De 51 kwisteams nemen het vrijdagavond tegen elkaar op in een ludieke kwis, waarvan de opbrengst integraal via Music For Life naar Levensloop Neteland gaat.

Waak-Hakant is een groepje vrienden die hun oorsprong vond in het Jeugdhuis van Herenthout begin jaren negentig. De bende is een twintigtal leden rijk en amuseert zich vooral met samen concerten beleven, pintjes drinken, voetbal kijken, petanquekampioenschappen, de Herenthoutse Carnavalstoet en tal van andere uitstappen. Ook kwissen staat wel eens op het programma van Waak-Hakant. Het werd de hoogste tijd om zelf eens een kwis in elkaar te steken dachten enkele leden van de Herenthoutse vriendenkring.

De kwis moet ernstig en serieus zijn, maar bovenal zal de leute primeren Martin Jansen

“Het is de bedoeling om er een echte gelegenheidskwis van te maken in typische Waak-Hakantstijl”, weet mede-organisator Martin Jansen. “De kwis moet ernstig en serieus zijn, maar bovenal zal de leute primeren. Sinds april zijn we bezig met het in elkaar knutselen van onze avond. Dankzij de talrijke inschrijvingen die binnenstroomden werd de energieboost bij ons enkel groter en een tweetal maanden voor onze kwis mochten we melden dat hij volzet was.”

Levensloop Neteland

De opbrengst van de Waak-Hakant kwis gaat volledig via Music For Life richting Levensloop Neteland, een stichting tegen kanker. “We kozen deze organisatie omdat we sterk in Levensloop geloven en omdat we helaas allemaal van kortbij of veraf wel eens te maken krijgen met deze ziekte”, gaat Martin verder. “Kanker laat niemand onberoerd. Het was dan ook zeer leuk om te zien dat onze ganse Waak-Hakant-groep zijn schouders onder dit initiatief wilde zetten en dat iedereen nu vrijdag aanwezig zal zijn om alles mee op te bouwen. Gedurende de ganse kwis zal iedereen vol enthousiasme meewerken om onze winst ten voordele van Levensloop zo groot mogelijk te maken.”

Talrijke tips

Eén van de speerpunten gedurende de reclamecampagne voor de Waak-Hakant for life kwis waren ongetwijfeld de talrijke aankondigingen die verspreid werden via sociale media. Met tal van filmpjes waarin bekende Vlamingen hun zegje deden over de kwis werd kwissend Herenthout uit zijn tent gelokt. Onder andere William Boeva, Frank Van Der Linden, Daan, Bart Peeters en vele anderen zetten zich achter de kwis door hun medewerking te verlenen. Wanneer ook nog duidelijk werd dat er in de vele boodschappen van de bv’s tips voor de kwis verschuild zaten, werd de spanning richting vrijdagavond enkel maar meer opgedreven. Wie weet zit in dit artikel hier of daar nog wel een verborgen tip verwerkt. Aan de kwisser om het te ontdekken...