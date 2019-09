Jonge lopers rennen door straten van Herenthout Jurgen Geyselings

14 september 2019

09u04 2 Herenthout Heel Herenthout stond dit weekend in het teken van atletiek. De Herenthoutse Atletiekclub organiseerde al voor de 46ste keer ‘De Ronde van Herenthout’. Daarbij nemen lopers uit alle leeftijdscategorieën het tegen elkaar op aan sportcomplex ‘t Kapelleke en in de straten van het dorp.

De Ronde van Herenthout startte woensdag al aan sportcomplex 't Kapelleke, al gooiden de weergoden roet in het eten. De lopers lieten zich echter niet afschrikken door wat regen. Vrijdagavond gaf jong en oud het beste van zichzelf in de Molen- en de Vockstraat in het dorpscentrum.

Het loopevent wordt zondag afgesloten met de Bosloop, opnieuw aan ‘t Kapelleke. De mogelijke afstanden zijn één, vier of tien kilometer.