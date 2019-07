JAVO Sports traint jeugdvoetballertjes op Herenthoutse sportvelden Jurgen Geyselings

17u40 0 Herenthout Op de voetbalvelden rondom ‘t Kapelleke in Herenthout dribbelen naar jaarlijkse gewoonte begin juli de jonge voetballertjes alweer over het gras. JAVO (Jan Adrianssen Voetbal Opleiding) Sports organiseert er zijn jaarlijkse zomerstage voor de Kempense voetbaljeugd. Voetballertjes vanuit de ganse Kempen vinden hun weg naar de trainingskampen van Technisch Directeur bij JAVO Robin Adrianssen. Robin nam eind 2018 de fakkel over van zijn nonkel Jan Adrianssen, de grondlegger van de JAVO voetbalschool, die ondertussen al meer dan twintig jaar plezier geeft aan de kleine De Bruyne’s, Kompany’s en Hazards.

Robin Adrianssen, Technisch Directeur bij de voetbalschool JAVO is een 28 jarig voetbaldier. Als jonge knaap starte hij zijn voetballoopbaan in thuisbasis Herenthout. Al snel zag hij zijn actieve carriere abrupt afgebroken worden door een hardnekkige knieblessure en operatie. Op 28 jarige leeftijd heeft Robin ondertussen al redelijk wat watertjes doorzwommen in het voetbalwereldje, zo was hij de laatste jaren actief als physical coach bij het eerste elftal van Belgische profclub Lokeren. Sinds kort maakte hij de overstap naar het Nederlandse NAC Breda. Naast zijn taak als physical coach in het clubvoetbal heeft Robin nog een tweede passie ontdekt in het voetbalwereldje. Sinds kort leidt hij zijn eigen voetbalschool, JAVO Sports. Genaamd naar zijn nonkel en oprichter Jan Adrianssens.

Dagelijks zakken tijdens de eerste week van juli 48 voetballertjes af richting de voetbalvelden aan de Bergense Steenweg in Herenthout. Onder toeziend oog van Technisch Directeur Robin Adrianssen en drie gediplomeerde jonge trainers werken de voetballertjes aan hun voetbaltechniek. “We vinden het super om de aanwezige kinderen plezier te kunnen geven door hun geliefkoosde spelletje met hun te spelen, namelijk het voetbal”, weet Robin. “Onze dagindeling bestaat uit een viertal trainingen per dag, afgewisseld met hier een daar een moment voor spel en ontspanning. De boog kan immers niet altijd gespannen staan voor de kinderen. Iedere dag zijn ze hier op onze voetbalstage een drietal uur bezig met het echte voetbal. Meer dan voldoende voor een jeugdspeler.”

Ieder kind heeft zijn eigen talenten. Daar spelen we op in! Robin Adrianssen

Bij JAVO staan er stages op het programma voor jongens en meisjes van vijf tot twaalf jaar jong. De voetballertjes komen uit alle hoeken van de Kempen. Er lopen spelertjes rond die het seizoen volmaken bij onder andere Nijlen, Herenthout, Westerlo, Bouwel, Vorselaar en SKS Herentals. “Onze voetbalsschool staat los van eender welke voetbalclub”, verduidelijkt Robin. “Omwille van het feit dat we niet willen doorgaan als een scoutingscel vinden we het belangrijk dat ieder kind, getalenteerd of minder getalenteerd, op een gelijke manier behandeld wordt. We proberen iedere deelnemer van onze stages een warm gevoel te geven door het op een positieve manier te benaderen. Ieder kind heeft dan ook zijn eigen talenten.”

Op het einde van een leuke, leerrijke voetbalweek gaat bij JAVO Sports ieder kind naar huis met een echt diploma. In dit diploma wordt voor ieder voetballertje een kampioenenkenmerk naar voor gebracht. Zo vertrekt er na de stage onder meer een kopbalkampioen, een penaltykampioen of een loopkampioen. “Gelukkige en tevreden kinderen die blij zijn een deel te mogen zijn van onze voetbalschool, daar doen we het voor”, duidt de Technisch Directeur van JAVO. “We zijn dan ook vereerd te kunnen vaststellen dat ongeveer tachtig procent van onze voetballertjes niet één, maar meerdere keren terugkeerd naar onze stages.”