Inwoners van het stoetersdorp klinken met zijn allen op het nieuwe jaar Jurgen Geyselings

05 januari 2020

16u44 0 Herenthout Op de Herenthoutse Markt trakteerde het gemeentebestuur op zondagnamiddag zijn inwoners met een glaasje cava of iets anders lekkers. Vele Herenthoutenaren zakten af richting het centrum om er samen met vrienden of familie te klinken op het nieuwe jaar.

Verschillende tentjes palmden op zondag 5 januari de Markt van Herenthout in. Al snel was het er over de koppen lopen en konden mensen elkaar een goede gezondheid voor het nieuwe jaar toewensen. In één van de opgestelde tentjes nam het gemeentebestuur van het stoetersdorp plaats en werden de glaasjes cava gul ingeschonken voor de dorstigen. Het waren onder meer burgemeester Stijn Raeymaekers en schepenen Machteld Ledegen, Willy Torfs en Maurice Helsen die achter de toog plaatsnamen. De andere tentjes die aanwezig waren op de Herenthoutse Nieuwjaarsdrink werden uitgebaat door verschillende plaatselijke verenigingen. Onder meer Clamotte Rock, de G-Judo, Levensloop, het Rode Kruis, MinC vzw, de narren van de carnavalstoet en nog vele anderen bedienden de inwoners van Herenthout van spijs en drank.

Opvallend ten opzichte van de voorbije jaren is dat overal drank in glas of in herbruikbare bekers werd aangeboden. Sinds dit jaar is men trouwens verplicht om wegwerpbekers te vermijden op tal van evenementen.