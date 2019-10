Inbrekers maken gaten in muur en verdwijnen met buit van vijftienduizend euro aan bouwgereedschap Jurgen Geyselings

25 oktober 2019

17u45 0 Herenthout Bij Van den Broeck - Prolians, speciaalzaak in allerhande bouwgereedschap zijn dieven vannacht de winkel binnengedrongen via twee gaten die ze zelf maakten in de zijgevel van de zaak. De daders gingen aan de haal met een dertigtal elektrische apparaten met een waarde van zo’n vijftienduizend euro.

Vanochtend ontdekte medewerkers bij Van den Broeck - Prolians op het Industrieterrein tussen Herenthout en Herentals dat er ingebroken was. In de zijgevel van het gebouw waren twee grote gaten gemaakt waarlangs de daders de winkel konden binnnendringen. “Via de gaten in de muur zijn de daders het magazijn binnengedrongen van onze winkel”, weet Tristan Schoofs van Van den Broeck - Prolians. “De dieven zijn dan uiterst zorgzaam te werk gegaan en openden de verpakkingen om zo enkel met de machines te verdwijnen. Het gaat om twintig tot dertig elektrische apparaten, in totaal toch met een waarde van om en bij de vijftienduizend euro.”

extra security

De daders omzeilden het alarmsysteem door langs de zijkant het gebouw te betreden. “Door langs de zijkant van het gebouw binnen te dringen ontweken ze ons camerasysteem en konden ze ongestoord hun slag slaan”, verduidelijkt Schoofs. “Het is de allereerste keer dat we te maken krijgen met een inbraak in de zaak. Ondertussen hebben we een extra security-team opgetrommeld om de komende dagen en nachten een oogje in het zeil te houden aan de zaak.”