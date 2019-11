In afwachting van trajactcontrole blijft snelheidsbeperking van 50km per uur van kracht Jurgen Geyselings

01 november 2019

11u29 0 Herenthout De snelheidsbeperking aan de Wiekevorstse Steenweg van vijftig kilometer per uur blijft van kracht in Herenthout. Vanaf 1 februari tot 31 oktober werd deze snelheidsbeperking al ingevoerd, als proefopstelling en in afwachting van het advies van de mobiliteitsraad.

Ondertussen heeft de politiezone Neteland, waartoe ook Herenthout behoort, een behoeftestudie opgemaakt op basis van snelheidsmetingen en ongevallencijfers. Uit deze cijfers is gebleken dat onder andere de weg tussen Herenthout en Wiekevorst in aanmerking komt voor een trajectcontrole. Met trajectcontroles kan men de maximumsnelheid van weggebruikers controleren, digitale camera’s controleren het verkeer op twee plaatsen die op een bepaalde afstand uit elkaar liggen. Zo wordt de gemiddelde snelheid op basis van de tijd tussen de passages aan de beide meetpunten bepaald.

De behoeftestudie werd, samen met de resultaten van een rondvraag bij de bewoners van Wiekevorstse Steenweg, tijdens de laatste mobiliteitsraad op 17 oktober uitgebreid besproken. Het resultaat hiervan is dat de snelheidsbeperking tot vijftig kilometer per uur voor onbepaalde duur verlengd wordt, mede in afwachting van een beslissing over de trajectcontrole en de eventuele invoering daarvan.