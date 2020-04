Hondenlosloopzone in de Merodebossen Jurgen Geyselings

06 april 2020

14u33 2 Herenthout In de Merodebossen te Herenthout is sinds kort ongeveer 1,2 hectare van het bos ingericht als hondenlosloopzone. Doorheen het bos zijn een aantal paden aangelegd. De hondenzone ligt vlak naast de parking aan de Merodestraat.

Elke gezonde hond moet zich eens kunnen uitleven. Ook zijn honden sociaal en willen ze graag met andere honden samen spelen. Daarom heeft Natuur en Bos van de Vlaamse overheid in onder andere de Merodebossen in Herenthout een hondenzone aangelegd. “Het is voor ons heel belangrijk dat iedereen zijn plek kan vinden in de natuur”, zegt Hildegarde Quintens, regiobeheerder van Natuur en Bos. “We moeten natuurlijk wel rekening houden met de ecologische draagkracht van het gebied, maar ook met de andere natuurbezoekers. Voor fietsers en kinderen zijn loslopende honden echt niet fijn. We merken dat vele bezoekers de regels niet respecteren en hun hond laten loslopen. We willen met aandrang vragen om dat niet te doen en hiervoor de hondenlosloopzones te gebruiken. Daarom zoeken we in onze gebieden, waar het kan, naar specifieke hondenlosloopzones.”

Ravotten

Op deze afgesloten plaats kunnen honden, onder het waakzame oog van hun baasjes, veilig vrij rondlopen en ravotten. De hondenzone is geen hondentoilet. “‘Ongelukjes’ moeten dan ook worden opgeruimd. Neem deze zakjes dan ook mee of drop ze in de voorziene vuilnisbak. Zo kan iedereen genieten van een mooie hondenzone”, klinkt het.

Leiband

In de rest van het gebied zijn honden ook welkom maar moeten ze aan de leiband. Vooral in de lente is de natuur heel kwetsbaar, dan vormt ze één grote kraamkliniek. De eerste jonge kieviten komen uit hun ei en jonge hazen lopen weer rond. Eenden zitten op het nest of hebben nu net jongen. Een groot deel van de reegeiten is ‘hoogzwanger’ en zijn niet zo snel als anders. Een ander deel heeft al reekalfjes op de wereld gezet. Reekalfjes liggen in de eerste levensdagen heel stil in het gras of tussen de bladeren en struiken in het bos. Loslopende honden kunnen deze dieren verstoren, wegjagen of zelfs doden.