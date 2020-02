Hondeneigenaars opgepast: worstjes met vergif in nieuwe verkaveling in Herenthout Jef Van Nooten

12u48 6 Herenthout Hondeneigenaars die in de buurt van oude voetbalvelden van KFC Herenthout gaan wandelen, zijn best extra waakzaam. Een wandelaar merkte er worstjes op met vermoedelijk vergif in verstopt.

Het gemeentebestuur van Herenthout heeft de voorbije jaren een verkaveling met 56 bouwgronden gerealiseerd aan de Cardijnlaan en de Sportstraat, waar vroeger de voetbalvelden van KFC Herenthout gelegen waren. In die nieuwe verkaveling lijkt iemand het niet op honden te hebben gemunt. Een voorbijganger vond er worstjes waar vermoedelijk vergif in is verstopt.

Hondenpoep

Mogelijk werden de worstjes er achter gelaten door iemand die niet is opgezet met de hondenpoep die er wel eens wordt achter gelaten. In de verkaveling werd op een blad papier ook een boodschap achter gelaten: Vuil prop, kuist uwe stront op.