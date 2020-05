Hinder voor het verkeer door twee werven Jurgen Geyselings

22 mei 2020

09u30 0 Herenthout Door werkzaamheden in de Verbistlaan en de Vonckstraat zal het verkeer in Herenthout volgende week hinder ondervinden.

Fluvius begint maandag met werken in de Verbistlaan. Ter hoogte van het kruispunt met Hooghuis en dat met de Kastanjelaan staan kabel- en sleufwerken gepland die tot en met 12 juni zullen duren. Tijdens die werken zal een deel van de rijweg, het fietspad en het voetpad onderbroken zijn. Tijdelijke lichten zullen het verkeer er in goede banen leiden.

Nog in het Stoetersdorp maakt Pidpa-Hidrorio werk van een huisaansluiting ter hoogte van de Vonckstraat 50, en dit op donderdag 28 en vrijdag 29 mei. In het kader hiervan is het noodzakelijk om de straat twee dagen lang volledig af te sluiten. Enkel plaatselijk verkeer zal nog toegelaten zijn, en er geldt een parkeerverbod ter hoogte van de aansluiting. In beide richtingen wordt een omleiding ingevoerd. Die leidt je langsheen de Jodenstraat, Brannekensstraat, Langstraat en Itegemse Steenweg.