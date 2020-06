Het PoetsPaleis overgenomen door Umani Group Jurgen Geyselings

29 juni 2020

16u01 1 Herenthout Het PoetsPaleis, een Kempens dienstenchequebedrijf met roots in Herenthout, dat inzet op huishoudhulp en op enkele jaren tijd uitgegroeid is tot meer dan 600 Paleismedewerkers, wordt overgenomen door Umani Group.

Umani Group is een bedrijf dat actief is over het ganse land, met onder meer uitzendbedrijf Flexer, talent agency Umani Agency en dienstenchequebedrijf Blink in de portefeuille. Met deze overname vult Umani Group hun blinde vlek in de Kempen op. De naam en de kantoren van het PoetsPaleis blijven behouden en ook de huidige zaakvoerders blijven aan boord om de nieuwe samenwerking verder te begeleiden om zo het beste van de 2 werelden te combineren. Met deze overname groeit de dienstencheques-tak van het bedrijf uit tot 1500 medewerkers.

We blikken met fierheid terug op ons succesvolle parcours dat we afgelegd hebben, iets dat we maar al te graag delen met onze nieuwe collega’s Bart Keynen (Het PoetsPaleis)

“Wij blikken met enorm veel fierheid en trots terug op het succesvolle parcours dat we met PoetsPaleis hebben gelopen”, vertelt Bart Keynen, eigenaar en zaakvoerder van het PoetsPaleis. “Een succes dat enkel maar mogelijk was dankzij de medewerkers, de huishoudhulpen en de loyale klanten die ons altijd hebben gevolgd in de mensgerichte en persoonlijke benadering. Een succesformule die ik maar al te graag deel en verder uitbouw met de nieuwe collega’s van de Umani Group.

De overname van het PoetsPaleis kadert de verdere groei-ambities voor Umani Group. “Met de overname van ASAP Services van afgelopen jaar hebben we een nationale dekking in de dienstencheques met uitzondering van de regio Kempen. Het actieterrein van het PoetsPaleis in de Kempen is voor ons dan ook de perfecte geografische aanvulling”, aldus Sarah Porco, CEO van Blink en CHRO van de Umani Group. “Daarnaast past hun waardenpatroon en aanpak ook in onze strategie, namelijk een persoonlijke en zeer lokale benadering die zorgt voor een sterke band met de verschillende stakeholders. Wij zijn ervan overtuigd dat dit belangrijke drijfveren zijn om nu en in de toekomst het verschil te blijven maken als dienstenchequebedrijf.”