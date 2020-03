Het openbare leven in het Stoetersdorp staat net als in heel België

op een laag pitje Jurgen Geyselings

18 maart 2020

14u25 0 Herenthout Met alle aangekondigde maatregelen wegens het coronavirus valt het openbare leven ook in een levendig dorp als Herenthout stilaan stil. Rondom sportcomplex ’t Kapelleke is het op een normale zonnige woensdagnamiddag over de koppen lopen, in tijden van de strenge coronamaatregelen zit het er heel anders uit.

De drie plaatselijke scholen in Herenthout schortten vanaf maandag de lessen op, net zoals alle horecazaken hen voorgingen in het weekend met een tijdelijke sluiting. Nu de maatregelen sinds vanmiddag nog strenger werden, zal het openbare leven zo goed als stilvallen in het stoetersdorp. Enkel de voedingswinkels, apothekers en dagbladhandels openen hun deuren nog de komende weken, en dit onder de strenge corona-voorwaarden.

Lentezonnetje

Mensen proberen op allerhande manieren hun dagen te vullen. Herenthoutenaren trekken het Merodebos of het Kruiskesbos in om een toertje te lopen of te wandelen. Ze beginnen met de eerste lentezon die komt kijken aan de hemel hun tuintjes op te knappen, ze genieten van de rust die er op verschillende plaatsen heerst of kijken naar het nieuws.

Ongeziene rust

Op de terreinen rondom sportcomplex ‘t Kapelleke waar het speeltuintje en het skatepark afgesloten werden met lint door gemeente-arbeiders is het op een normale woensdagnamiddag over de koppen lopen. Kinderen komen er sinds jaar en dag ravotten en zakken in grote getale af richting de voetbalvelden om er hun wekelijkse training mee te pikken. Niet vandaag dus, twee kinderen genieten op een dekentje van alle rust die er aan het Herenthoutse sportcomplex heerst. Dat genieten van de rust is met een dubbel gevoel allicht. Welk kind ligt er nu liever op een dekentje te niksen, dan dat het zich zou kunnen amuseren op een voetbalveld of op een speeltoestel.