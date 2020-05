Heropening skatepark loopt al meteen mis: “Eén dag open en richtlijnen worden al niet gevolgd” Jef Van Nooten

28 mei 2020

13u06 0 Herenthout Het skatepark in Herenthout lokt meteen volk nu het terug open is. Tè veel volk. Het gemeentebestuur benadrukt dat er maximum 15 skaters tegelijk mogen zijn. “Het is één dag open en we hebben helaas al meermaals moeten vaststellen dat de richtlijnen niet strikt gevolgd worden.”

Sinds woensdag mogen skateparken en speeltuinen terug bezocht worden. Eén dag later loopt het aan het skatepark in Herenthout al in het honderd. “Het skatepark is één dag open en we hebben helaas al meermaals moeten vaststellen dat de richtlijnen niet strikt gevolgd worden”, klinkt het bij de gemeente. “We begrijpen dat men er lang op heeft moeten wachten om opnieuw te kunnen skaten, maar vanuit gezondheids- en veiligheidsoverwegingen zijn echt niet meer dan 15 skaters tegelijkertijd toegelaten. Als het maximum van 15 skaters is bereikt, vragen we om op een later moment terug te komen, ter plaatse wachten mag niet.

Samenscholingen

Niet alleen skaters nemen de richtlijnen met een te grote korrel zout. Ook in de onmiddellijke omgeving van het skatepark worden veel inbreuken op de coronamaatregelen vastgesteld. “We merken dat het, zeker met het mooie weer, aanlokkelijk is om in de omgeving van het skatepark en de speelterreinen met vrienden samen te komen en op het gras te gaan zitten genieten. Dit mag nochtans niet, samenscholingen zijn nog steeds verboden. Kom dus enkel naar het skatepark om te skaten en ga na het skaten naar huis.”

Sluiten

De gemeente hoopt dat de politie geen boetes moet uitschrijven en roept daarom op om de richtlijnen op en rond het skatepark te respecteren. “Enkel zo kunnen we vermijden dat we het skatepark opnieuw moeten sluiten.” Het gemeentebestuur overweegt ook om het skatepark in de toekomst alleen nog te openen als er een volwassene toezicht houdt. Wie zich geroepen voelt om als vrijwilliger een paar uurtjes per week toezicht te houden, kan een mail sturen naar herenthout.helpt@herenthout.be.