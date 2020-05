Herman en José zijn 60 jaar getrouwd: “Maar groot feest is voor volgend jaar” Jurgen Geyselings

14 mei 2020

15u25 0 Herenthout In Herenthout hebben Herman Cambré (83) en José Verstrepen (82) op donderdag 14 mei hun zestigste huwelijksverjaardag gevierd . Het diamanten huwelijk zou gevierd worden met een groots jubileumfeest, tot corona er anders over besliste...

Op 14 mei 1960 beloofden Herman Cambré en José Verstrepen uit Herenthout elkaar eeuwige trouw. Donderdag, exact zestig jaar later, vormen beide tachtigers nog steeds een gelukkig echtpaar en vieren ze hun diamanten huwelijksverjaardag. “Er stond een groots feest op het programma komende zaterdag, met familie en vrienden, maar het coronavirus gooide roet over het feestmenu”, vertelt Herman. “We verplaatsten het feest ondertussen naar volgend jaar.”

Bakkerij

Herman, ondertussen al meer dan twintig jaar op pensioen, was 23 jaar aan de slag in de Herenthoutse bakkerij Eykens. “Tot ik plots een bloemallergie kreeg en elders aan de slag moest”, verduidelijkt hij.

Na een passage bij Nedschroef ging hij de laatste jaren van zijn loopbaan aan de slag bij Kleine Landeigendom waar hij plannen uittekende en het land ging meten. José was in haar loopbaan vele jaren aan de slag bij Walcotex en sprong in achter de toog bij Bakkerij Eykens. Toen Walcotex ermee stopte, werd ze huisvrouw.

Fanfare

Het koppel bleef kinderloos en Herman zette alles in op zijn werk en zijn grootste passie, de fanfare. “Ondertussen ben ik al 63 jaar lid bij de Herenthoutse fanfare”, weet hij. “Van ‘den troep’ ging ik rechtstreeks naar de fanfare en daar ben ik nog steeds in actief”. José was vroeger vaak te vinden op verschillende bloemschikcursussen en ook van het maken van allerhande parelsnoeren was de tweeëntachtigjarige Herenthoutse niet vies.