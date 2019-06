Herenthoutse supportersclub ‘Red Devils de Lux’ trekt al vijf jaar met volle bussen naar thuiswedstrijden van de Rode Duivels Jurgen Geyselings

08 juni 2019

18u54 3 Herenthout Het café van de Herenthoutse Zaal Lux is sinds een vijftal jaar de thuisbasis van de Herenthoutse officiële supportersclub van de Rode Duivels. Telkens de Duivels een thuiswedstrijd spelen, trekken de leden van ‘Red Devils de Lux’ met een bomvolle bus richting de Heizel, of naar eender welk stadion in ons landje waar onze nationale voetbalhelden hun thuiswedstrijden afwerken. Zo ook nu zaterdag, wanneer de Rode Duivels een thuiswedstrijd voor de kwalificatieronde van het EK afwerken. Bakken bier, frisdrank, sjaals, petjes, pruiken, schmink en een enthousiaste bende duivelse supporters waren de ingrediënten bij het vertrek met de bus richting Heizel voor de EK kwalificatie-wedstrijd tegen Kazachstan, ook op dinsdag zet de supportersclub een bus in voor de EK kwalificatie-wedstrijd tegen Schotland.

Vijf jaar geleden zag supportersclub ‘Red Devils de Lux’ het levenslicht in Herenthout. Meteen het sein voor cafébaas van Café-Zaal Lux Eddy Heylen, huidig voorzitter van de supportersclub, om een groots spandoek aan de voorgevel van het café op de Markt te bevestigen. Wie de markt oprijdt of erover wandelt kan niet naast het groots, opvallende spandoek omheen. Om de club op gang te krijgen organiseerden de initiatiefnemers enkele inschrijvingsdagen in het voorjaar van 2014. Succesvol, zo bleek al snel. De kaap van de honderd leden werd vlotjes overschreden na enkele inschrijvingsmomenten. Het huidige bestuur is vijf mensen sterk. Onder het goedkeurend oog van cafébaas-voorzitter Eddy Heylen steken bestuursleden Stef Van de Sande, Nick Van den Schoor, Seppe van de Poel en Wim Bruyninckx veel van hun vrije tijd in het dagelijks bestuur van de supportersclub.

In de aanloop naar iedere thuismatch kunnen de leden van de supportersclub zich inschrijven om de duivels live aan het werk te zien en de bus op te stappen. Sinds de kwalificatieronde voor het EK van Frankrijk kunnen de supporters op de Herenthoutse Markt de bus op. Er werd sinds 2014 niet één match overgeslagen, zelfs voor de vriendenwedstrijden zorgde het bestuur van ‘Red Devils de Lux’ voor vervoer voor hun leden. “Momenteel zitten we voor de EK-campagne 2020 aan een dikke honderd leden”, weet bestuurslid Stef Van de Sande. “Het lidmaatschap bij een officiële supportersclub moet om de twee jaar hernieuwd worden , toch keren de fans steeds terug richting de supportersclub. Sinds het ontstaan van ‘Red Devils de Lux’ hebben we telkens al met een bomvolle bus richting de wedstrijden kunnen trekken. We trokken intussen ongeveer 35 keer naar de thuiswedstrijden van de Rode Duivels vanuit uitvalsbasis de Lux in Herenthout. De grote uitschieter voor ons als supportersclub was het bijwonen van de EK wedstrijden van de Duivels op het EK 2016 in de Franse steden Bordeaux en Nice.”

En het thuisfront? Dat werd al meermaals in de watten gelegd in het supporterslokaal. De thuisblijvers zorgden tijdens de voorbije EK’s en WK’s voor een kolkende zaal Lux waar op groot scherm en in een schitterend ingerichte zaal de wedstrijden live te volgen waren. Jong en oud uit Herenthout vond al vlug de weg naar de legendarische zaal op de Markt.

Na de jammerlijke uitschakeling van de Rode Duivels in Rijsel tegen Wales op het EK 2016 zette het Red Devils de Lux verhaal zich gewoon verder. Volle bussen reden alweer naar de Heizel voor de nieuwe WK kwalificatie-wedstrijden. Na de kwalificatie voor het WK in Rusland liep Zaal Lux wederom voor iedere wedstrijd vol voor de spannende matchen van de duivels gedurende het WK in 2018. De zeges werden fel gevierd en na de jammerlijke uitschakeling door Frankrijk in de halve finale werd het oorverdovend stil in de zaal. Voor eventjes dan toch, want de ‘Red Devils de Lux’ die staan ten allen tijden garant voor voetbalplezier en vertier. Dat blijkt alweer uit de vele inschrijvingen voor de wedstrijd van zaterdag in het teken van de EK-kwalificatie match tegen Kazachstan. Ook voor de dinsdagwedstrijd tegen de Schotten tekenen de Red Devils de Lux met een volle bus present in Brussel.