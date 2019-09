Herenthoutse Rode Kruis spendeert ontvangen cheque van 1750 euro aan cursusmaterialen en kledij voor de hulpdienst Jurgen Geyselings

11 september 2019

De Herenthoutse afdeling van Het Rode Kruis ontving uit handen van Roger Lenaerts, afgevaardigde van Cera, een cheque ter waarde van 1750 euro. “Binnen de gemeente Herenthout loopt het project Hartveilige gemeente”, weet Francis Van Leemputte, voorzitter van het Rode Kruis Vlaanderen regio Zuiderkempen. “Het project omvat opleidingen omtrent reanimatie en het gebruik van het AED toestel. Deze sessies hebben een enorm succes in Herenthout.”

Het lesmateriaal bij het Herenthoutse Rode Kruis was stilaan aan vervanging toe zo blijkt. “Omdat we de sessies kwalitatief zo hoog mogelijk willen houden was het lesmateriaal stilaan aan vervanging toe”, verduidelijkt Van Leemputte. “We hebben ondertussen reeds zes sessies achter de rug en leerden een honderdtal cursisten de knepen van het reanimeren. Ondertussen dienden we via Cera een subsidiedossier in en zo verkregen we de cheque van 1750 euro.”

De Herenthoutse afdeling van het Rode Kruis investeerde het verkregen bedrag in de aankoop van twee reanimatiepoppen en twee oefen AED toestellen. Voor de rest investeerde het Rode Kruis het geld in nieuwe kledij voor hun hulpdienst.