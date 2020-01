Herenthoutse regionale radiozender zet in op vernieuwing en zoekt nieuwe, vrijwillige krachten Jurgen Geyselings

04 januari 2020

16u50 2 Herenthout Regionale radiozender Omroep Neteland uit Herenthout kreeg net zoals vele andere lokale radiostations in de Kempen eind 2017 geen zendvergunning meer. De lokale radiozender uit Herenthout diende al snel een perfect dossier in en kwam terug in de ether terecht. Nu, twee jaar na de terugkeer zet men volop in op vernieuwing bij Omroep Neteland.

“Twee jaar na de terugkomst is het alweer tijd om te vernieuwen”, klinkt het bij de zender. “Dat doen we door een compleet nieuwe vormgeving op de radio.” Vanaf nieuwjaarsdag klinkt Omroep Neteland beter dan ooit tevoren. “We opteren met onze bestuurders om continue te verbeteren”, weet manager Martin Lieckens van Omroep Neteland. “Er is een nieuw vormgevingspakket aangekocht, hiermee bedoelen we dat al de audiofragmenten die gebruikt wordt op de radio een eigenheid meekrijgen. Zoals daar zijn de aankondigingen voor het Nieuws, het regionieuws, de vacatures en de regionale berichten die we omroepen. Ook is er een volledig nieuw jinglepakket ingezongen.”

Online radio

De Herenthoutse radiozender investeerde eerder al in een nieuwe soundprocessing, in nieuwe zendapparatuur en kreeg een nieuw logo. “We staan in 2020 klaar om verder te groeien en onze luisteraars een mooi aanbod aan te bieden. Onze medewerkers zijn ervaren presentatoren, die van zes uur ‘s morgens tot negen uur ‘s avonds live programma’s brengen. De nachturen zijn we vanzelfsprekend ook te beluisteren, maar dan niet met gesproken programma’s. Er is dan non-stop muziek uit de jaren ‘70, ‘80 en ‘90 te beluisteren. Omroep Neteland verwend zijn luisteraars de klok rond”, gaat Lieckens verder. Dat tijden veranderen en Vlaanderen stilaan meer en meer online naar de radio luistert, weet men ook bij Omroep Neteland. Naast de twee frequenties 107.4 en 107.7 FM kan men de zender tegenwoordig ook beluisteren via een app, de smartphone of de digitale internetradio.

Nieuwelingen worden binnen ons mediahuis zorgvuldig opgeleid, ervaring is dus niet nodig Martin Lieckens

Martin Lieckens en zijn collega’s bij Omroep Neteland zijn op zoek naar vrijwilligers om hun team te versterken. “We zoeken mensen die vlot met de pen kunnen omgaan of regionale journalisten die erop uit trekken en mensen interviewen”, verduidelijkt hij. “Ook technisch aangelegde mensen of nieuwe presentatoren zijn erg welkom. In ons mediahuis worden de nieuwelingen met zorg opgeleid, dus is ervaring niet echt nodig. Ben je een creatieveling, graag met muziek bezig, breng je graag verslag uit over je favoriete sportclub of ben je gewoon curieus naar ons radioproject, neem dan gerust contact op.”

Liefde voor de stiel

De medewerkers bij Omroep Neteland zijn allemaal vrijwilligers en doen hun werk uit liefde voor de stiel. Vaak wordt er zelfs van thuis uit voor de radio gewerkt. Vaak zijn het bij regionale radiozenders gepensioneerden die hun tijd nuttig voor de regio willen invullen en zo zowel de zender als de radioluisteraar weten te bekoren.