Herenthoutse Kinderclub krijgt positief advies na controle Zorginspectie in de nieuwe gebouwen Jurgen Geyselings

06 september 2019

12u06 0 Herenthout De nieuwe Herenthoutse kinderclub heeft na een onaangekondigde inspectie van de dienst Zorginspectie ook voor de nieuwe locatie in de Kloosterstraat een positief advies ontvangen voor de erkenning als buitenschoolse kinderopvang. Sinds eind juli verhuisde ‘De Kinderclub’ van hun voormalige locatie in de gebouwen van Gemeenteschool Klim-Op naar de nieuwbouw in het Huis van het Kind.

Sinds 1994 is ‘De Kinderclub’ in Herenthout officieel erkend als buitenschoolse kinderopvang. Deze erkenning betekent dat de organisatie voldoet aan verschillende kwaliteitseisen die opgelegd zijn door de Vlaamse overheid. Op maandag 29 juli van dit jaar, amper twee maanden na de opening van de nieuwe Kinderclub in de Kloosterstraat, kreeg men hier een onaangekondigd controlebezoek van de Zorginspectie. Op basis van deze controle heeft de Zorginspectie een positief advies gegeven voor de Herenthoutse Kinderclub.

Herenthouts schepen van sociale zaken Willy Torfs (Eenheid) is enorm tevreden met het positief advies dat verkregen werd. “Ik ben enorm fier en blij dat we na het bezoek van de Zorginspectie het positief advies als buitenschoolse kinderopvang mogen ontvangen”, weet een fiere schepen. “Het zou maar erg zijn, mochten we dit niet verkregen hebben aangezien we in een nieuwbouw zitten met de Kinderclub. Het is ook voor mezelf een enorme opluchting, bij de opbouw van Huis van het Kind hebben we vaak druk achter de aannemers moeten zetten om alles piekfijn en op tijd in orde te krijgen. We moesten kort op de bal spelen, en bij momenten was het dag en nacht bezig zijn met de werken en de opvolging ervan. Dit maakt het enkel nog mooier om dan met een positief resultaat de Kinderclub zijn werk te kunnen laten doen.”

De dienst ‘Zorginspectie’ van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin heeft de opdracht om via inspecties na te gaan of de regelgeving wordt nageleefd en de kinderopvang voldoet aan de geïnspecteerde regelgeving. Het is de verantwoordelijkheid en de taak van Kind en Gezin om te beslissen wat er op basis van onder andere de vaststellingen van Zorginspectie gebeurt met de vergunning. De mensen van Zorginspectie komen op onaangekondigde momenten langs ter controle. De inspecties worden uitgevoerd binnen diverse aspecten van de kinderopvang en op alle momenten van de dag. Op deze manier is het mogelijk voor Zorginspectie om een gefundeerd oordeel te vellen.