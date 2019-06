Herenthoutse Karnavalvereniging organiseert zaterdag een groots feest voor de stoetliefhebber “Via deze weg hopen we onze misgelopen centen door het noodweer tijdens de stoetweek te kunnen recuperen” klinkt het bij Peer Stoet vzw Jurgen Geyselings

19 juni 2019

21u29 0 Herenthout Het bestuur van de Herenthoutse Karnavalvereniging Peer Stoet vzw knutselt komende zaterdag een ganse dag plezier in elkaar voor iedereen die de Herenthoutse Karnavalstoet een warm hart toedraagt. Om de financiële kater door te spoelen die de vzw deze jaargang moest incasseren hoopt men om via de Summer Stoet Party een aardig deel van de misgelopen centen in de stoetkas te krijgen. Aan motivatie geen gebrek, de vele helpende handen die Peer Stoet rijk is zullen zaterdag uit de carnavaleske mouwen gestoken worden.

Op zaterdag 22 juni staat Herenthout in het teken van de carnavalstoet. De start van de zomer op 21 juni, gevolgd door een evenement van Peer Stoet vzw. Dan moet er wel iets uitzonderlijks op til staan. In GOC Ter Voncke organiseert het bestuur van de Karnavalsverening een zomerse karnavaldag, -avond en -nacht. “Het is inderdaad een uitzonderlijke gebeurtenis”, vertelt Gunter Nevelsteen, voorzitter van Peer Stoet. “Via de organisatie van de Summer Stoet Party komende zaterdag proberen we de financiële tegenvaller die we meemaakten gedurende de twee stoetzondagen in maart van dit jaar een beetje recht te trekken.”

Omwille van het barre weer daagden er op de eerste stoetzondag amper 3 500 kijklustigen op voor de optocht door de Herenthoutse straten. De helft van het aantal dat er op een zonnige stoetzondag afzakt naar het dorpscentrum. Alsof de duivel ermee gemoeid was deden de weergoden er op de tweede stoetzondag nog een schepje bovenop. Een heuse storm raasde er op zondag 10 maart door Vlaanderen. Tal van evenementen werden afgelast en zo ook de Herenthoutse karnavalsstoet. Een domper op de feestvreugde? Niet voor de carnavalisten, die er onderling het beste van maakten en feest vierden tot in de vroege uurtjes. Voor het bestuur van Peer Stoet vzw werd de afgelasting een financiële opdoffer. “Een exact financiëel plaatje opmaken van de misgelopen inkomsten is onbegonnen werk”, klonk het destijds bij Peer Stoet. “Maar dat het gaat om een misgelopen bedrag dat zich situeert tussen vijfduizend en tienduizend euro daar gaan we van op aan.”

Toen we hoorden dat enkele stoeters iets op poten gingen zetten zijn we in actie geschoten. We vonden het onze plicht om zelf iets op poten te zetten, zo kwamen we bij een zomerse karnavalparty terecht. Gunter Nevelsteen

“Onze vereniging kan een eenmalige tegenslag wel verwerken”, weet Nevelsteen. “Maar de financiële ruimte binnen de organisatie wordt op deze manier toch wel wat minder ruim. Toen we te horen kregen dat mensen de handen in elkaar sloegen om iets op poten te zetten om de stoetkas te spijzen zijn we zelf in actie geschoten. We vonden het onze plicht om als bestuur zelf het heft in handen te nemen en zo kwamen we op het idee om een Summer Stoet Party in elkaar te knutselen.”

De Summer Stoet Party zal vooraf gegaan worden door een amusante namiddag die in elkaar geknutseld is voor de kleinste stoeters. Er wordt gedurende de ganse namiddag muziek en animatie voorzien voor de jongsten, die tevens hun buikje kunnen vullen met een lekkere pannenkoek. Vanaf 21u wordt GOC Ter Voncke omgetoverd tot een grootse, te gekke party. Er staat een optreden van coverband Lisa and the Lizards op het programma, aansluitend zorgt de in Herenthout wereldberoemde DJ Balou voor de juiste deuntjes en hier en daar is er wel plaats voor een verrassingsact die Peer Stoet in petto heeft voor de aanwezigen. De lekkerbekken kunnen ‘s avonds terecht in de aparte bar voor een verfrissende huisgemaakte cocktail. Karnaval in Herenthout, dat is een gans jaar door feest, zoveel is duidelijk. Alaaf, Alaaf, Alaaf!