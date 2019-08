Herenthoutse huishoudhulpen schenken cheque ter waarde van 1590 euro aan Levensloop Jurgen Geyselings

08u50 0 Herenthout Enkele medewerkers van het Herenthoutse dienstenchequebedrijf voor allerlei huishoudwerk ‘Het Poetspaleis’ zetten zich jaarlijks in voor het goede doel. Dit jaar mochten de Herenthoutse medewerkers een mooie cheque van 1590 euro overhandigen aan Levensloop .

“Wij zetten ons jaarlijks in voor een goed doel en kozen dit jaar voor Levensloop”, weet Nel Cambré, één van de medewerkers bij dienstenchequebedrijf Het Poetspaleis. “Wij vinden de organisatie Levensloop een heel warme groep van mensen die zich inzetten voor mensen met kanker, waar ook mensen met kanker deel uitmaken van het hele gebeuren. Zij zetten zich, in de mate van het mogelijke, mee in en dat is best wel bewonderenswaardig. Omdat iedereen de dag van vandaag wel geconfronteerd wordt met deze vreselijke ziekte, zij het zelf, familie of vrienden, vonden wij dat er nooit genoeg geld kan ingezameld worden om deze ziekte de wereld uit te helpen.”

De dames van het Herenthoutse Poetspaleis kwamen op het idee om zogenaamde ‘poetstietjes’ te verkopen. “We verkochten de afgelopen tijd ‘poetstietjes’, de welgekende melocakes”, gaat Nel verder. “We verkochten om en bij de achthonderd zakjes met 4 poetstietjes in. Na aftrek van alle onkosten kwamen we aan een bedrag van 1590 euro, en daar zijn we enorm fier op. We danken iedereen die onze actie gesteund heeft. Dat waren zowel poetshulpen, collega’s, bazen en klanten.”