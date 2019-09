Herenthoutse begeleidt kinderen met autisme door beroep te doen op haar paarden: “Paarden en rust, daar draait het om” Jurgen Geyselings

16u02 0 Herenthout Sinds juli begeleidt Kim Van Leemput uit Herenthout kinderen die te maken hebben met autisme aan de hand van paardentherapie. Door haar eigen praktijk op te richten vindt de Herenthoutse de perfecte mix tussen werk en hobby. Kim geniet er van wanneer ze de kinderen tot rust ziet komen gedurende de sessies die ze met haar paarden en de autistische jongeren beleeft.

In de Torenstraat te Herenthout opende Kim Van Leemput begin juli haar eigen begeleidings- en coachingpraktijk ‘Zintass’ waarbij paarden en autisme bij kinderen centraal staan. Kinderen vanaf de leeftijd van zes jaar kunnen bij Zintass terecht voor een paardensessie. Gedurende een uur gaan kind, paard en begeleidster op zoek naar rust voor het kind. “Vele kinderen met autisme hebben een gebrek aan rust”, vertelt Kim. “Sinds ik gestart ben met de sessies ondervind ik dat het voor de kinderen makkelijker is om volledig tot rust te komen wanneer we de paarden erbij betrekken. Het lijkt me dat vele kinderen meer openbloeien bij de paarden dan bij de psycholoog zelf, waar ze vaak in een man tegen man gesprek terecht komen en dichtklappen.”

De Herenthoutse heeft in haar weide achteraan de Torenstraat drie paarden rondlopen, de twee rustigste komen in aanmerking om de sessies met de kinderen te ondersteunen. “Het is duidelijk dat niet ieder paard geschikt is om in zulke omstandigheden rustig te blijven, daarom heb ik slechts twee van mijn drie paarden beschikbaar gesteld voor de sessies”, verduidelijkt ze. “De veiligheid van de kinderen komt sowieso op de eerste plaats. We maken samen een wandeling met het paard, verzorgen het dier en maken er een ontspannend en rustgevend uurtje van. Het rijden op de paarden is hier niet van toepassing. Ieder kind maakt kennis met de paarden op zijn eigen tempo en zijn eigen manier.”

Kinderen volledig zien openbloeien en met een glimlach huiswaarts zien keren, daar krijg ik een warm en voldaan gevoel bij Kim Van Leemput

“Vaak kom ik hier in contact met kinderen die gedurende een eerste sessie amper een woord durven uit te spreken. Wanneer ze dan enkele sessies later als spraakwatervallen met de glimlach terug huiswaarts keren geeft me dat een warm en voldaan gevoel”, vervolledigt Kim. “We vertrekken bij mij thuis met een bolderkar vol hooi en wandelen dan rustig naar de weide achterin de straat. De perfecte start van een rustig uurtje uit. De rust, daar draait het om. Niets is voor mij plezanter dan het kind op een korte termijn te zien openbloeien. Dit gebeurt vaak puur door de rust die ze hier in de weide met de paarden mogen beleven.”