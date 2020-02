Herenthouts koppel zit al meer dan een week aan boord van Nederlands cruiseschip: “Mogen nergens aanmeren uit vrees voor coronavirus” Jurgen Geyselings

11 februari 2020

16u47 2 Herenthout Onder de passagiers op het Nederlandse cruiseschip De Westerdam, dat al meer dan een week ronddobbert in Azië, zitten twee Kempenaars. Francis Schellekens en zijn vrouw Jacqueline uit Herenthout scheepten op 1 februari in in Hong Kong. Het schip krijgt nergens toegang om aan te meren vanwege de angst voor het coronavirus.

Het Nederlandse cruiseschip De Westerdam dobberde al een tijdje doelloos voor de kust van Taiwan, omdat het niet mag aanmeren in Japan vanwege het coronavirus. Aan boord van het schip bevinden zich Francis Schellekens en zijn vrouw Jacqueline uit Herenthout. Het koppel was klaar om een onvergetelijke reis aan te vatten met tal van topbestemmingen. Dat de reis onvergetelijk wordt, staat als een paal boven water. Jammer genoeg niet door de verhoopte bezienswaardigheden. Wel vanwege het feit dat het schip nergens mag aanmeren uit angst dat enkele passagiers besmet zijn met het virus.

Vijftal bestemmingen

“We zijn ingescheept op 1 februari in Hong Kong en zouden via de Filipijnen, Taiwan en Zuid-Korea naar Japan varen en daar bij een vijftal bestemmingen halt houden”, vertelt Francis Schellekens vanop het cruiseschip. “Uiteindelijk zouden we ontschepen in Tokio. Maar dat ging dus niet door.” Het schip meerde de voorbije week alleen aan in Taiwan.

De kapitein vertelde blijkbaar over de boordcomputer dat we waarschijnlijk donderdag in Bangkok aanmeren, maar officieel weten we nog van niets Francis Schellekens, passagier cruiseschip De Westerdam

Vandaag, dinsdag, schijnt er eindelijk licht aan het einde van de tunnel voor de passagiers. “De kapitein vertelde blijkbaar over de boordradio dat er vergevorderde onderhandelingen waren met de autoriteiten, maar heeft officieel nog niets gezegd”, gaat de Herenthoutenaar verder. “Deze namiddag hebben alle passagiers hun temperatuur moeten laten meten. Nu zijn we de golf van Thailand ingevaren, richting Bangkok. Het plan is nu om daar donderdag te ontschepen.”

Verdachte viruspatiënten

Het schip van de Holland-America Lijn heeft in totaal 1.455 passagiers aan boord, die nu in grote onzekerheid verkeren over waar ze naartoe gaan. De Japanse autoriteiten hadden eerder de kapitein verboden om naar Japan te komen. Volgens premier Shinzo Abe is dat omdat er ‘verdachte viruspatiënten’ aan boord van het schip zijn, iets wat door de rederij zelf wordt ontkend. Ook de Filipijnen wilden het schip niet hebben. De 1.455 passagiers zijn niet in quarantaine geplaatst en mogen gewoon op de dekken rondwandelen.