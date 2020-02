Herenthouts koppel mag twee dagen vroeger dan voorzien uit quarantaine: “Het eerste jaar gaan we toch zeker niet weer op cruisevakantie” Wouter Demuynck

26 februari 2020

Francis Schellekens en Jacqueline Bervoets uit Herenthout kunnen sinds woensdag eindelijk weer de frisse buitenlucht opsnuiven. Het koppel moest normaal gezien tot vrijdagochtend thuis in quarantaine blijven omdat ze op een cruise hadden gezeten waar een passagier positief had getest op het coronavirus, maar het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft nu twee dagen eerder het licht op groen gezet.

Francis en Jacqueline gingen op 1 februari in Hong Kong aan boord van het Nederlands cruiseschip Westerdam. De reis zou verregaande gevolgen hebben voor het koppel. Het plan was om via de Filipijnen, Taiwan en Zuid-Korea naar Japan te varen, maar het schip mocht in Japan niet aanmeren omdat het land vreesde dat enkele passagiers besmet waren met het coronavirus. Het schip kon uiteindelijk wel in Cambodja aanmeren. Nadien bleek één Amerikaanse vrouw besmet te zijn.

Twee dagen vroeger

Het koppel vloog via Tokio naar Zaventem, maar daar was de ellende nog niet voorbij. Pas toen ze al op de trein naar huis zaten, kregen ze vorige week woensdag te horen dat ze nog tien dagen in quarantaine in eigen huis moesten blijven. Nu hebben ze toch goed nieuws gekregen. In plaats van vrijdagochtend mochten ze woensdag al uit quarantaine, kregen ze ‘s ochtends telefonisch te horen van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Wandelen

“Toen we die bevestiging al kregen, schrok ik wel even. Maar we zijn vooral opgelucht: nu zijn we bevrijd van het juk. Het eerste dat ik heb gedaan, is een brief gaan posten die dringend weg moest. Daarna hebben we nog een ritje in het centrum gemaakt. Als het weer het toelaat, gaan we morgen eens wandelen. Zondag gaan we ook eens goed op restaurant. Daarna gaat het leven weer gewoon verder. We moeten dit ook eens stilletjes laten bezinken. Het is uiteindelijk toch een maand lang dat we met alles en nog wat zijn geconfronteerd”, vertelt Francis.

“Er waren ook mooie stukken bij. Zo zaten we de laatste dagen daar in een heel mooi hotel, met een prachtig zwembad en goed eten. Dat was allemaal perfect. ‘Hier willen we veertien dagen blijven’, dachten we. Voor de rest waren het minder leuke dingen.”

Geen verveling

Francis en Jacqueline moesten na hun thuiskomst noodgedwongen nog een week binnen zitten, maar zich echt verveeld hebben ze niet. “We hebben onze plan getrokken. Jacqueline had nog veel werk met de was en de plas, ik had dan weer vooral werk met journalisten (lacht). Ik heb ook wat langer geslapen, een beetje gelezen, wat met de computer bezig geweest... Dat was allemaal geen probleem.”

Francis en Jacqueline gaan regelmatig op cruise. De reis in Azië was de zevende, maar een nieuwe cruisevakantie zit er niet meteen aan te komen. “Van cruisemaatschappij Holland America Line hebben we wel een voucher met 50% korting gekregen, maar een nieuwe cruise is nu nog ver weg. Zeg nooit nooit, maar het eerste jaar gaan we toch zeker niet meer op cruise. We hebben nu wel even genoeg water gezien (lacht).”