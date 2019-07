Herenthouts en Wijnegems vleesbedrijf fuseren Jurgen Geyselings

09 juli 2019

12u07 0 Herenthout Begin juli zijn vleesbedrijven Horeca Meat Service (HMS) uit Wijnegem en OK Foods uit Herenthout gefuseerd. De naam HMS blijft en de thuisbasis is het industrieterrein van Herenthout. HMS focust zich op vers kwaliteitsvlees voor de horeca.

Mario Vleugels (OK Foods) en Joeri Philipsen (HMS) kwamen tot de conclusie dat beide bedrijven zeer complementair zijn. “OK Foods is heel sterk in gesneden charcuterie, bereide producten en op maat gemaakte satés. HMS is dan weer zeer bekend als aanbieder van vers vlees, zoals steaks. Er was amper tien procent overlapping in het aanbod. Door deze fusie kunnen we de klanten van beide bedrijven een ruimer aanbod bieden én de verwerking en levering optimaliseren.”

Maatwerk

“Hoogwaardige kwaliteit op maat wordt het uitgangspunt”, vertelt bedrijfsleider Joeri Philipsen. “Vooral dat maatwerk wordt ons handelsmerk. Elke klant heeft een eigen visie op het gewicht van een steak, op de samenstelling van een saté, enzovoort. Wij passen ons aan aan elke klant.”

HMS biedt ook een nieuwe snelle service aan. Bestellingen die voor middernacht geplaatst zijn, worden de volgende dag geleverd.

Renovatie

Het nieuwe bedrijf zal opereren vanuit de huidige vestiging in Moerbroek in Herenthout. Deze zomer wordt flink geïnvesteerd in de renovatie van de vestiging. “Het is onze bedoeling dat het bestaande cliënteel van beide bedrijven geen impact zal voelen van de fusie”, besluit Joeri Philipsen. Alle producten blijven in het aanbod en alle afspraken uit het verleden blijven gelden.”