Herenthoutenaar lanceert oproep om zondag het ‘grootste terras van Neteland’ neer te poten: “Tover je eigen terras om tot privé-oase” Jurgen Geyselings

03 april 2020

17u16 5 Herenthout Herenthoutenaar Bram Van Dyck komt met de oproep om ‘het grootste terras van het Neteland’ te organiseren op zondag. Er wordt mooi weer voorspeld en zo hoopt hij dat iedereen zijn eigen terrasje omtovert tot een privé-oase om ‘in uw eigen kot’ te genieten van het lentezonnetje.

“Yes, het terrasjesweer komt eraan”, laat initiatiefnemer Bram Van Dyck weten. In normale omstandigheden volgt er dan een toestroom richting de terrasjes. “Driewerf helaas, want het coronavirus houdt ons allen thuis in ons kot. Geheel terecht, maar dat wil niet zeggen dat we bij de pakken moeten blijven zitten!”

Hiervoor doet Bram een warme oproep naar iedereen. “Tover je eigen terras om tot een privé-oase en geniet van het lentezonnetje. Heb je geen terras, doe dan je voordeur open en maak het jezelf gemakkelijk. Heb je geen voordeur? Open dan jouw raam, poot er wat stoelen neer en hef het glas!”

Hoe meer mensen er op zichzelf een terras doen, hoe groter het terras van het Neteland zal worden. De belangrijkste zaak is dat dit uiteraard ‘in je eigen kot’ gebeurt, helaas zonder andere gasten dan je eigen gezin. “Je mag niemand uitnodigen”, gaat Bram verder. “Maar weet dat je niet alleen bent wanneer je op je terrasje zit! En wie weet is er wel plaats voor wat afhaalversnaperingen van een lokaal restaurant, traiteur, frituur of zelfs een BBQ. Veel plezier!”