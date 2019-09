Herenthout Swingt komend weekend Jurgen Geyselings

25 september 2019

18u30 7 Herenthout Naar aloude traditie staat op de laatste zaterdag van september in Herenthout het Bal van de Burgemeester op het programma. Alleen heet het feest in GOC Ter Voncke dit jaar ‘Herenthout Swingt’. En dat zal het doen ook.

Op het podium van Herenthout Swingt zullen Herenthoutse talenten het beste van zichzelf geven. Onder meer Anita, PaSta, The Chalkheads en Hypesquad zullen GOC Ter Voncke in vuur en vlam zetten. De opbrengst van de avond gaat naar het Herenthoutse Rode Kruis.

Als voorsmaakje op Herenthout Swingt organiseert de Herenthoutse Jeugddienst op vrijdagnamiddag een grootse After School Party, ook in Ter Voncke. De Herenthoutse kinderen uit de lagere school kunnen dan tussen half vier en zes uur naar hartelust komen dansen op de allerleukste kinderliedjes. Zowel De After School Party als Herenthout Swingt zijn gratis.