Herenthout steekt zorgpersoneel hart onder de riem met witte lakens en handgeklap Jurgen Geyselings

20 maart 2020

12u58 2 Herenthout Ook in Herenthout steunen vele inwoners het zorgpersoneel in deze zware periode. Aan veel huizen hingen witte lakens en veel inwoners klapten in de handen.

Net zoals in alle steden en gemeenten verschenen op vele plaatsen in Herenthout witte lakens aan de voorgevels van de huizen. Dit gebeurt om het zorgpersoneel in ons land, dat volop het beste van zichzelf geeft in de strijd tegen het coronavirus te bedanken.

Op vrijdagmiddag klokslag twaalf uur werd dan weer op vele plaatsen in de voortuin, aan het raam of op een balkon een applaus gegeven om het zorgpersoneel een hart onder de riem te steken.

