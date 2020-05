Herenthout start met het uitdelen van filters voor mondmaskers Jurgen Geyselings

11 mei 2020

09u24 0 Herenthout In Herenthout begint men, nadat er vorige week gestart werd met de verdeling van de mondmaskers, vanaf vandaag met het uitdelen van filters voor mondmaskers.

De Nationale Veiligheidsraad kondigde een tijdje geleden aan dat iedere inwoner, ongeacht de leeftijd, gratis over twee filters kon beschikken. In Herenthout heeft men ondertussen een eerste, weliswaar beperkte, lading filters ontvangen.

Gleuf

“Naast de belofte om elke inwoner een gratis mondmasker te bezorgen, werd ook de verdeling van twee filters per inwoner aangekondigd door de Nationale Veiligheidsraad”, laat men weten. “Deze filters kan je op maat snijden en plaatsen in de mondmaskers die over een gleuf beschikken.”

Geen zorgen

De eerste lading wordt vanaf vandaag straat per straat verdeeld over het Stoetersdorp. “Zodra we van de federale overheid een nieuwe lading filters ontvangen, verspreiden we deze over de rest van de inwoners”, gaat het verder. “Iedereen komt aan de beurt en niemand hoeft zich dus zorgen te maken.”

Meer informatie over het gebruiken en wassen van de filters vind je op de website van de federale overheid.