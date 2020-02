Herenthout maakt zich op voor carnaval: “Stoet rijdt wellicht uit, maar definitieve beslissing pas zondag” Jef Van Nooten

29 februari 2020

12u20 0 Herenthout De carnavalsgroepen in Herenthout kijken halsstarrig uit naar zondag. Het ziet er naar uit dat de stoet dan wèl kan uitrijden, in tegenstelling tot vorig weekend. “De definitieve beslissing valt pas zondagvoormiddag, maar voorlopig ziet het er goed uit”, zegt Gunter Nevelsteen.

Door het stormweer moest Peer Stoet vzw vorig weekend noodgedwongen de carnavalsoptocht in de straten van Herenthout schrappen. Door de harde windstoten kon de veiligheid niet gegarandeerd worden. Een domper, want ook vorig jaar was de wind al eens spelbreker.

Beslissing

Traditioneel rijdt in Herenthout de stoet ook op de tweede zondag van de krokusvakantie uit. Dit keer zijn de weersverwachtingen beter. “Voorlopig hebben we het positieve nieuws gekregen dat de stoet kan doorgaan”, zegt Gunter Nevelsteen, voorzitter van Peer Stoet vzw. “Maar de definitieve beslissing valt pas zondag om 11.30 uur. Want ook vorig weekend is pas op zondag beslist om de stoet te schrappen. Voor morgen wordt wel wat regen verwacht, maar minder wind dan vorig weekend.”

Start

Als de stoet effectief kan uitrijden zoals momenteel wordt verwacht, dan start de optocht om 13.30 uur.