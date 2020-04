Herenthout doopt sporthal om tot naaiatelier ‘t Snitteke Jurgen Geyselings

29 april 2020

09u18 1 Herenthout Net zoals in alle gemeentes die deel uit maken van Neteland zet men in Herenthout de inwoners volop aan om zelf mondmaskers te maken. Om de naaisters een duwtje in de rug te geven vormt men sporthal ‘t Kapelleke momenteel om tot een groots naaiatelier.

De vijf Netelandgemeenten zijn volop gestart met het opzetten van naaiateliers voor het vervaardigen van mondmaskers. De zelfgemaakte mondmaskers in het Neteland zijn een aanvulling voor de samenaankoop van de maskers bij de gemeenten. Neteland voorziet iedere inwoner van Herentals, Herenthout, Grobbendonk, Olen en Vorselaar van een mondmasker via de gemeente. Over de verdeling van de maskers volgt later nog de nodige informatie.

Sportcomplex ‘t Kapelleke aan de Bergense Steenweg in Herenthout wordt volop omgevormd tot een groots naaiatelier. Het atelier kreeg de bijpassende naam ‘t Snitteke en zal opgestart worden op dinsdag 5 mei. Vrijwilligers kunnen er terecht van 9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur om samen mondmaskers te maken voor de lokale bevolking. “Je hoeft niet heel deze periode aanwezig te zijn”, klinkt het. “Je bepaalt zelf vanaf en tot hoe laat je komt helpen. Er wordt catering voorzien voor diegenen die een hele dag aanwezig zijn. Er kunnen telkens 10 naaisters of naaiers in het atelier terecht. Laat zeker vooraf weten wanneer je komt.”

Alle materialen en benodigdheden zullen ter plaatse voorzien zijn, behalve een naaimachine, die dienen de vrijwilligers zelf mee te brengen. Iedereen die nuttig materiaal ter beschikking heeft thuis mag dat natuurlijk ook zelf meebrengen. Geïnteresseerden kunnen zich melden via 014 51 62 06, via sportdienst@herenthout.be of via de website www.herenthout.be/herenthouthelpt/.