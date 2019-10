Herenthout (be)weegt zet meer dan honderd inwoners aan om gezonder door het leven te stappen Jurgen Geyselings

02 oktober 2019

11u10 2 Herenthout Vanaf zondag 6 oktober zullen in Herenthout achttien teams de uitdaging aangaan om samen, in groepjes van vier tot acht personen gedurende een half jaar hun gezondheid op te krikken. Het project ‘Herenthout (be)weegt’ is een organisatie vanuit de gemeente Herenthout. Hiermee willen ze haar label van ‘Gezonde Gemeente’ kracht bijzetten. Op deze manier hoopt men de deelnemers gedurende zes maanden samen op weg te zetten naar een gezonde, fitte, lichte en energieke levensstijl.

Vanaf zondag zullen meer dan honderd deelnemers, verdeeld over achttien teams gedurende een half jaar zich van hun gezondste kant laten zien. Tijdens Herenthout be(weegt) is het de bedoeling dat de groepsleden elkaar zullen aanmoedigen en motiveren om gezondere keuzes te maken. Samen wandelen, recepten uitwisselen en samen koken zijn maar enkele van de zaken die kunnen leiden tot betere sportieve prestaties en het verlies van gewicht.

Not fast, just fun

Onder de deelnemende teams vinden we het gezelschap ‘Not fast, just fun’. Herenthoutenaar Vanessa Fioole is één van de leden van dit zevenkoppig groepje. “We nemen deel onder het motto om vooral meer te gaan bewegen”, weet Vanessa. “Sinds we hoorden van Herenthout (be)weegt zijn we met drie vriendinnen op zoek gegaan naar extra teamleden om uiteindelijk met zeven te geraken. Onze plannen zijn om te gaan wandelen, fietsen en zwemmen de komende zes maanden. Ook hopen we extra tips mee te krijgen naar beweging en gezonde voeding, die we dan dagdagelijks kunnen gaan gebruiken. Naast al deze zaken zien we dit natuurlijk ook als het een gezellige uitlaatklep onder vriendinnen.”

Geen verliezers

Er worden drie verplichte bijeenkomsten gepland gedurende het halfjaar. Op deze momenten zullen de verschillende teams als groep de weegschaal opstappen. Gewicht verliezen tijdens Herenthout (be)weegt is geen doel op zich, maar een extra bonus én leuk als strijdelement tussen de teams onderling. Tevens worden er verschillende sprekers uitgenodigd en staan er workshops op het menu. “Er zijn geen verliezers want bij dit project doet iedereen in elk geval gezondheidswinst.” klinkt het bij de organisatie van Herenthout (be)weegt. “Maar omdat we bij een onderlinge strijd nu eenmaal graag een groep tot winnaar kronen, krijgt de ploeg die uiteindelijk het meeste gewicht verloren heeft een leuke prijs.”